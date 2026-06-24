Profeco alerta por fraudes y ofertas falsas durante el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Profeco lanzó una advertencia a las y los aficionados que siguen la Copa Mundial 2026 para evitar caer en fraudes, publicidad engañosa y promociones falsas relacionadas con boletos, paquetes turísticos, hospedaje y experiencias exclusivas vinculadas al torneo.

A través de un comunicado, la Profeco pidió a la población extremar precauciones ante ofertas que prometan beneficios extraordinarios o precios demasiado bajos, ya que podrían inducir al error y afectar la economía familiar.

Profeco detecta riesgos de publicidad engañosa en el Mundial 2026

La dependencia explicó que algunos proveedores utilizan mensajes exagerados, información falsa o promesas sin sustento para influir en las decisiones de compra de las personas consumidoras.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la publicidad se considera engañosa cuando genera expectativas equivocadas sobre un producto o servicio y no puede demostrar lo que anuncia.

La Profeco señaló que la emoción generada por los partidos del Mundial 2026 puede ser aprovechada por proveedores o páginas fraudulentas para ofrecer productos inexistentes o condiciones distintas a las anunciadas.

¿Cómo identificar posibles fraudes?

La Procuraduría recomendó desconfiar de:

Boletos o paquetes con precios demasiado bajos.

Experiencias exclusivas con ofertas difíciles de creer.

Cuentas de redes sociales sin datos de contacto verificables.

Sitios sin políticas claras de devolución o cancelación.

Proveedores que no acrediten ser oficiales o autorizados.

Además, recordó que las páginas de internet deben contar con protocolo https y mostrar un candado de seguridad para proteger la información personal y bancaria de las personas usuarias.

Profeco pide denunciar ofertas falsas

La dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de publicidad difundida en redes sociales, plataformas digitales y sitios de comercio electrónico para detectar posibles irregularidades.

También exhortó a las personas consumidoras a presentar denuncias cuando detecten publicidad engañosa relacionada con el Mundial 2026.

Con estos reportes, la autoridad puede imponer sanciones económicas, ordenar modificaciones en la publicidad o incluso solicitar el retiro de contenidos que incumplan con la ley.

La recomendación principal es contratar servicios y adquirir productos únicamente con proveedores oficiales para evitar pérdidas económicas durante la justa deportiva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.