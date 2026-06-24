Qué pasa si recibo depósitos en efectivo y no los declaro ante el SAT

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Saldo a favor se depositaría en tres días, SAT. Foto: Archivo

En determinados casos, el SAT puede aplicar multas o sanciones ante depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos mensuales no declarados; por ello, es importante saber qué pasa y cómo prevenirse.

Los depósitos en efectivo no generan por sí mismos un impuesto especial del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, sí pueden formar parte de la información que la autoridad fiscal utiliza para revisar si una persona obtuvo ingresos no declarados.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que las instituciones del sistema financiero deben informar al SAT sobre los depósitos en efectivo realizados en cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes cuando el monto mensual acumulado exceda de 15 mil pesos en una misma institución financiera.

¿El SAT audita todos los depósitos en efectivo?

El SAT ha aclarado que es falso que cobre impuestos por depósitos en efectivo. También ha señalado que la información bancaria solo puede utilizarse dentro de auditorías, fiscalizaciones o revisiones cuando detecta incongruencias entre los ingresos y gastos del contribuyente.

De igual forma, el SAT ha indicado que no cobra impuestos ni vigila los depósitos por gastos entre padres e hijos, préstamos personales, tandas o actividades similares.

Sin embargo, el contribuyente puede verse obligado a acreditar su origen, si los recursos forman parte de una revisión fiscal.

¿En qué casos el SAT puede revisar los depósitos?

La autoridad fiscal puede iniciar una revisión cuando detecta grandes diferencias entre:

Los ingresos manifestados en declaraciones

Los depósitos en efectivo reportados por instituciones financieras

Otros elementos como gastos, adquisiciones o erogaciones

Durante una revisión, el Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad presumir como ingresos los depósitos bancarios no registrados en contabilidad o cuyo origen no sea acreditado por el contribuyente.

En el caso de personas físicas, también puede entrar la figura de discrepancia fiscal, empleada cuando una persona hizo erogaciones superiores a sus ingresos declarados sin justificar la diferencia.

¿Qué pasa si recibo un depósito en efectivo y no lo declaro?

El SAT no aplica consecuencias por rebasar los 15 mil pesos mensuales por depósitos en efectivo; solo lo hace cuando determina que hubo ingresos omitidos o no acreditados tras su revisión.

En esos casos, la autoridad fiscal puede hacer lo siguiente:

Exigir el pago del ISR omitido

Cobrar actualización y recargos

Imponer multas por incumplimientos fiscales, dependiendo del caso

Iniciar procedimientos adicionales conforme al Código Fiscal de la Federación, si detecta irregularidades más graves

Por ello, el problema no es recibir depósitos en efectivo, sino demostrar que esos recursos ya fueron declarados, están exentos, no constituyen un ingreso gravable o tienen un origen debidamente documentado.”

¿Qué hacer si tus depósitos llaman la atención del SAT?

Guarda evidencia del origen de los depósitos y revisa si debías o no declararlo. Te conviene tener:

Recibos, facturas o CFDI, si el dinero proviene de una actividad económica

Contratos de mutuo o pagarés, si se trata de préstamos

De compraventa, si proviene de la venta de un bien

Comprobantes de transferencias entre cuentas propias

Estados de cuenta y documentos que ayuden a demostrar que no se trata de un ingreso omitido

De igual forma, revisa si estos recursos ya fueron reportados en la declaración anual o en pagos provisionales, según el régimen fiscal que corresponda.

Si necesitas orientación, puedes acudir a un contador o a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), donde se presta asesoría gratuita.

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