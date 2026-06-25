Retira tu ahorro del Infonavit: estos son los requisitos para obtenerlo

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Infonavit regresa dinero. Foto: Cuartoscuro

Obtener el dinero de tu ahorro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es posible gracias a las opciones disponibles que tiene el organismo para los empleados.

¿Cómo obtener dinero mediante el Infonavit?

Las personas que ya cuentan con una Resolución de Pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden solicitar el retiro de su ahorro del Infonavit, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto. La devolución de los recursos dependerá del régimen de pensión que corresponda a cada trabajador.

El Infonavit explica que el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda proviene de las aportaciones realizadas por los empleadores y puede estar distribuido en distintos fondos, según el periodo en que se cotizó.

¿Quiénes pueden retirar su ahorro del Infonavit?

El Infonavit señala que pueden solicitar el retiro quienes cuenten con una resolución de pensión del IMSS por alguno de los siguientes conceptos:

Vejez

Cesantía en edad avanzada

Invalidez

Incapacidad total o parcial igual o superior al 50%

El instituto recuerda que el ahorro puede encontrarse en uno o varios de estos conceptos:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Esto dependerá de las fechas en que cada persona haya cotizado ante el IMSS y el Infonavit.

La devolución depende del régimen de pensión

El Infonavit explicó que la forma en que se entregarán los recursos está determinada por el régimen de la Ley del Seguro Social aplicable al trabajador.

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden pertenecer al régimen de Ley 73, mientras que quienes iniciaron después de esa fecha corresponden a la Ley 97.

En algunos casos, las personas que cotizaron antes y después del 1 de julio de 1997 podrán elegir entre ambos regímenes para definir su pensión.

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