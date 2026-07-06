Inversión en México repunta; construcción de vivienda se dispara un 12.4%

| 13:08 | Bryan Rivera González | UnoTV
Inversión en México repunta; construcción de vivienda se dispara un 12.4% en abril 2026, según Inegi.
La construcción residencial y no residencial creció un 8% anual. Foto: Cuartoscuro.

La inversión fija bruta en México aumentó 4% durante abril de 2026 respecto al mes previo y 5.1% frente al mismo mes del año anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los componentes del indicador destacó la construcción residencial, que registró un crecimiento de 12.4% mensual y de 16.7% anual.

Durante ese mes, la inversión mantuvo un índice de 107.4, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF)

Eso equivalió a un aumento del 4% en la inversión fija bruta en abril, con respecto a marzo de este 2026. En cambio, subió un 5.1% si se compara con abril del 2025, con cifras desestacionalizadas. 

Entre los componentes de inversión fija, la construcción residencial y no residencial presentó un mayor incremento en abril, con un aumento del 6.5% mensual y 8.8% anual.

Asimismo, la inversión en maquinarias y equipo subió un 2% mensual, así como un 0.9% anual.

Tipos de inversiones en México durante abril de este 2026

Construcción

  • Residencial (+16.7% anual)
  • No residencial (+1.1%)

Maquinaria y equipo

  • Nacional (-10.6%)
    -Equipo de transporte (-8.5%)
    -Maquinaria, equipo y otros bienes (-12.4%)
  • Importado (+8.8%)
    -Equipo de transporte (-1.1%)
    -Maquinaria, equipo y otros bienes (+9.8%)

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