Inversión en México repunta; construcción de vivienda se dispara un 12.4%

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La construcción residencial y no residencial creció un 8% anual. Foto: Cuartoscuro.

La inversión fija bruta en México aumentó 4% durante abril de 2026 respecto al mes previo y 5.1% frente al mismo mes del año anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los componentes del indicador destacó la construcción residencial, que registró un crecimiento de 12.4% mensual y de 16.7% anual.

Durante ese mes, la inversión mantuvo un índice de 107.4, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF)

Eso equivalió a un aumento del 4% en la inversión fija bruta en abril, con respecto a marzo de este 2026. En cambio, subió un 5.1% si se compara con abril del 2025, con cifras desestacionalizadas.

En abril 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 107.4 puntos con un aumento mensual de 4.0%. Respecto a abril 2025, subió 5.1%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬆️ 6.5% Construcción… pic.twitter.com/mFgOUPOOXR — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 6, 2026

Entre los componentes de inversión fija, la construcción residencial y no residencial presentó un mayor incremento en abril, con un aumento del 6.5% mensual y 8.8% anual.

Asimismo, la inversión en maquinarias y equipo subió un 2% mensual, así como un 0.9% anual.

Tipos de inversiones en México durante abril de este 2026

Construcción

Residencial (+16.7% anual)

No residencial (+1.1%)

Maquinaria y equipo

Nacional (-10.6%)

-Equipo de transporte (-8.5%)

-Maquinaria, equipo y otros bienes (-12.4%)

Importado (+8.8%)

-Equipo de transporte (-1.1%)

-Maquinaria, equipo y otros bienes (+9.8%)

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