Inversión en México repunta; construcción de vivienda se dispara un 12.4%
La inversión fija bruta en México aumentó 4% durante abril de 2026 respecto al mes previo y 5.1% frente al mismo mes del año anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los componentes del indicador destacó la construcción residencial, que registró un crecimiento de 12.4% mensual y de 16.7% anual.
Durante ese mes, la inversión mantuvo un índice de 107.4, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF)
Eso equivalió a un aumento del 4% en la inversión fija bruta en abril, con respecto a marzo de este 2026. En cambio, subió un 5.1% si se compara con abril del 2025, con cifras desestacionalizadas.
Entre los componentes de inversión fija, la construcción residencial y no residencial presentó un mayor incremento en abril, con un aumento del 6.5% mensual y 8.8% anual.
Asimismo, la inversión en maquinarias y equipo subió un 2% mensual, así como un 0.9% anual.
Tipos de inversiones en México durante abril de este 2026
Construcción
- Residencial (+16.7% anual)
- No residencial (+1.1%)
Maquinaria y equipo
- Nacional (-10.6%)
-Equipo de transporte (-8.5%)
-Maquinaria, equipo y otros bienes (-12.4%)
- Importado (+8.8%)
-Equipo de transporte (-1.1%)
-Maquinaria, equipo y otros bienes (+9.8%)
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