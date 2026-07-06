¿Necesitas ir al SAT? Consulta la disponibilidad de citas para esta semana

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Citas SAT disponibles para esta semana. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la disponibilidad de citas para atención presencial en sus oficinas durante la semana del 6 al 10 de julio de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de los módulos del Servicio cuentan con espacios disponibles para que los contribuyentes realicen distintos trámites fiscales.

La autoridad tributaria informó también que la disponibilidad de citas en las oficinas desconcentradas de las 32 entidades del país se distribuye entre niveles alto, medio y bajo, con predominio de los espacios disponibles para atención presencial.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 6 al 10 de julio:



Disponibilidad alta 67%

Disponibilidad media 25%

Disponibilidad baja 8% pic.twitter.com/vW5P0AtJK6 — SATMX (@SATMX) July 6, 2026

Disponibilidad de citas del SAT del 6 al 10 de julio

Según el reporte de la entidad tributaria, la disponibilidad para esta semana es la siguiente:

Alta: 67%

Media: 25%

Baja: 8%

Estos porcentajes corresponden también a la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas desconcentradas del SAT a nivel nacional.

Cómo sacar una cita en el SAT

Para obtener una cita en el SAT, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del SAT. Seleccionar la opción “Citas” en el menú principal. Elegir el trámite que desean realizar. Seleccionar la oficina más cercana. Revisar también la disponibilidad de fechas y horarios. Confirmar la cita y guardar el comprobante con el número de folio. Acudir al módulo seleccionado con una identificación oficial y la documentación requerida para el trámite.

Qué trámites puedes realizar con una cita en el SAT

Por otra parte, Entre los servicios que se atienden de forma presencial en las oficinas del SAT se encuentran:

Inscripción al RFC.

Actualización de datos fiscales.

Generación y renovación de la e.firma.

Solicitud de constancias y certificados.

Atención a requerimientos y aclaraciones.

Orientación personalizada sobre obligaciones fiscales.

Dependiendo del trámite, el SAT puede solicitar documentación adicional, por lo que es recomendable revisar los requisitos antes de acudir a la cita.

El SAT recomienda agendar con anticipación

El SAT señaló también que la alta disponibilidad de citas facilita que los contribuyentes realicen sus trámites de manera ordenada durante la semana del 6 al 10 de julio de 2026.

La autoridad fiscal recomienda además programar la cita en el SAT con anticipación para elegir el horario más conveniente y acudir con la documentación necesaria el día de la atención.

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