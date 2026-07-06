Consumo de las familias en México pierde fuerza; gasto avanza sólo 0.1% en abril

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Consumo privado creció sólo 0.1% en abril. Foto: Cuartoscuro

El consumo privado en México registró un crecimiento de 0.1% en abril de 2026 respecto a marzo, de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A tasa anual, el consumo privado aumentó 2.1%, lo que muestra una moderación frente al avance de 3.1% observado en marzo.

El Inegi informó que el IMCP se ubicó en 113.7 puntos, con cifras desestacionalizadas, indicador que permite medir la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de origen nacional e importado.

El crecimiento mensual respondió principalmente al incremento en el consumo de bienes nacionales, mientras que el gasto en servicios y el consumo de bienes importados mostraron retrocesos durante el periodo.

En abril 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 113.7 puntos con un crecimiento mensual de 0.1%. Respecto a abril 2025, incrementó 2.1%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones… pic.twitter.com/fX7XDxVTzN — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 6, 2026

Consumo privado en México: así se comportaron los bienes y servicios

Por componentes, el consumo de bienes y servicios nacionales aumentó 0.6% respecto al mes previo.

Dentro de este rubro:

Bienes nacionales: 1.1%

Servicios nacionales: -0.1%

En contraste, el consumo de bienes importados retrocedió 1.5% en comparación con marzo.

De acuerdo con el Inegi, estos resultados reflejan un menor dinamismo en el gasto de los hogares durante abril, luego del crecimiento mensual de 1.2% registrado un mes antes.

El consumo privado mantiene crecimiento anual de 2.1%

En su comparación con abril de 2025, el consumo privado avanzó 2.1%, con lo que acumuló además 13 meses consecutivos con crecimiento anual.

Los resultados por origen del consumo fueron los siguientes:

De bienes importados: 11.7%

Bienes y servicios nacionales: 0.0%

Bienes nacionales: 0.0%

Servicios nacionales: -0.1%

Con cifras originales, es decir, sin ajuste por efectos de calendario, el consumo privado también mostró un crecimiento anual de 2.1%.

En este caso, el aumento estuvo impulsado principalmente por los bienes importados, que crecieron 10.6% anual.

Bienes importados impulsan el consumo; nacionales muestran menor avance

Las cifras originales del Inegi muestran diferencias entre los distintos tipos de bienes.

Los bienes importados aumentaron 10.6% anual, destacando:

Bienes no duraderos: 17.0%

Bienes duraderos: 11.1%

Bienes semiduraderos: -3.0%

En tanto, los bienes nacionales crecieron 0.4% anual.

Por categoría, el comportamiento fue el siguiente:

Bienes duraderos: -3.5%

Bienes semiduraderos: -3.7%

Bienes no duraderos: 1.8%

En el caso de los servicios nacionales, la variación anual fue de 0.0%.

Consumo privado acumula crecimiento de 2.2% en 2026

Durante el periodo de enero a abril de 2026, el consumo privado acumuló un crecimiento anual de 2.2%, de acuerdo con cifras originales del Inegi.

En ese mismo lapso:

Bienes importados: 12.1%

Bienes nacionales: -0.3%

El Indicador Mensual del Consumo Privado permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares mexicanos en bienes y servicios, tanto de origen nacional como importado. El organismo estadístico publicará la siguiente actualización del indicador el 5 de agosto de 2026.

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