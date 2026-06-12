Suben alimentos básicos: canasta alimentaria alcanza precios de más de 2 mil 500 pesos

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La canasta alimentaria sube hasta 6.9%. Foto: Cuartoscuro

El costo de la canasta alimentaria registró aumentos anuales de hasta 6.9% durante mayo de 2026, cifra superior a la inflación general de 3.9% reportada para el mismo periodo, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran que las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), utilizadas como referencia para determinar el monto necesario para adquirir la canasta alimentaria, alcanzaron un valor mensual de 1 mil 960.23 pesos en zonas rurales y de 2 mil 597.37 pesos en zonas urbanas.

En mayo 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,960.23 para el ámbito rural y $2,597.37 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/ypAZxnN39J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 11, 2026

Por su parte, las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que incluyen tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, se ubicaron en 3 mil 554.28 pesos para el ámbito rural y en 4 mil 929.96 pesos para el urbano.

Canasta alimentaria crece por encima de la inflación

El Inegi informó que la variación anual de la canasta alimentaria fue de 6.3% en las zonas rurales y de 6.9% en las urbanas durante mayo de 2026.

Estas cifras superaron la inflación general anual de 3.9% en:

2.4 puntos porcentuales en el ámbito rural

en el ámbito rural 3 puntos porcentuales en el ámbito urbano

Además, el crecimiento anual de la canasta alimentaria fue mayor al observado en mayo de 2025, cuando los incrementos fueron de 4.4% en zonas rurales y de 5.4% en urbanas.

A nivel mensual, el valor de la canasta alimentaria registró una disminución de 0.3% en el ámbito rural y de 0.1% en el urbano. Sin embargo, en la comparación anual mantuvo una tendencia al alza.

Jitomate, alimentos fuera del hogar y papa impulsan aumentos

Según el organismo, tres rubros concentraron la mayor incidencia en el incremento anual de la canasta alimentaria tanto en áreas rurales como urbanas:

Jitomate

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar

consumidas fuera del hogar Papa

En el ámbito rural, el precio del jitomate aumentó 99.2% anual y aportó 53.7% de la incidencia relativa en el incremento de la canasta alimentaria. Los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar contribuyeron con 22.9%, mientras que la papa representó 14.2%.

En las ciudades, el jitomate también encabezó las incidencias con 34.7%, seguido de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar con 28.9% y la papa con 13.3%.

¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria en México?

El valor mensual de la canasta alimentaria alcanzó:

1 mil 960.23 pesos en zonas rurales

2 mil 597.37 pesos en zonas urbanas

Entre los productos con mayor peso dentro de la canasta destacan alimentos básicos como tortillas de maíz, pollo, carne de res, leche, huevo, frijol, jitomate, cebolla, papa, frutas y alimentos preparados.

En las zonas urbanas, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar representaron uno de los componentes de mayor valor monetario dentro de la canasta, con un gasto mensual estimado de 782.94 pesos.

También aumentan las Líneas de Pobreza por Ingresos

Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que consideran tanto alimentos como bienes y servicios no alimentarios, registraron una variación anual de 5.1% en los ámbitos rural y urbano.

El incremento fue superior en 1.2 puntos porcentuales respecto a la inflación general anual.

De acuerdo con el reporte, la canasta alimentaria fue el principal factor detrás del aumento de las Líneas de Pobreza por Ingresos.

En las zonas rurales, además de los alimentos, los rubros con mayor incidencia fueron:

Transporte público

Cuidados personales

En las zonas urbanas destacaron:

Transporte público

Educación, cultura y recreación

Referente para medir la pobreza en México

El Inegi explicó que las Líneas de Pobreza sirven como referencia monetaria para determinar si los ingresos de una persona son suficientes para adquirir los bienes, servicios y alimentos considerados indispensables.

Estos indicadores se calculan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y forman parte de las herramientas utilizadas para la medición de la pobreza multidimensional en México.

La inflación general anual se ubicó en 3.9% durante mayo de 2026, una reducción de 0.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando fue de 4.4%. En contraste, el valor de la canasta alimentaria mantuvo incrementos superiores al nivel general de precios tanto en zonas rurales como urbanas.

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