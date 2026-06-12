¿Te cobraron de más durante el Mundial 2026? Profeco explica paso a paso cómo presentar una queja o denuncia

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Foto: Getty images //ilustrativa

La Profeco llama a no bajar la guardia durante el Mundial 2026, pues también se presentan cobros injustificados, publicidad engañosa, negativas de servicio y más. Conoce el paso a paso para hacer una queja o denuncia.

La Profeco activó un operativo especial por el Mundial 2026, desplegará durante los 39 días del torneo, módulos en estadios, aeropuertos y 143 puntos turísticos del país.

Con miles de turistas y aficionados movilizándose durante la Copa del Mundo, la Procuraduría Federal del Consumidor llamó a la población a conocer los mecanismos disponibles para defender sus derechos ante posibles abusos comerciales.

Paso 1: Identifica si debes presentar una queja o una denuncia

Antes de iniciar cualquier trámite, la Profeco recomienda distinguir entre ambos procedimientos.

La queja aplica cuando una persona resulta afectada directamente por un proveedor. Por ejemplo, si un hotel incumple una reservación, una aerolínea cancela un vuelo, un comercio no respeta una garantía o se realiza un cobro mayor al acordado.

La denuncia, en cambio, procede cuando la conducta de un establecimiento afecta a varias personas consumidoras. Entre los casos más comunes se encuentran la publicidad engañosa, la ausencia de precios exhibidos, el incumplimiento de promociones o irregularidades en básculas y despachadores.

Paso 2: Reúne los documentos necesarios si presentarás una queja

Para iniciar una queja formal es necesario acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) con:

Identificación oficial.

Factura, recibo o comprobante de compra.

Contrato, en caso de existir.

Nombre y domicilio del proveedor.

Descripción de los hechos.

La Profeco señala que durante el procedimiento un abogado conciliador brinda acompañamiento para buscar acuerdos entre ambas partes.

Paso 3: Si es una denuncia, no necesitas pruebas ni datos personales

Cuando se trata de una denuncia por prácticas que afectan a la colectividad, el trámite es más sencillo.

La autoridad únicamente solicita una descripción de la irregularidad, el nombre del establecimiento o proveedor involucrado, el producto o servicio relacionado, el lugar de los hechos y la fecha aproximada en que ocurrió.

Con esa información, la Procuraduría puede realizar visitas de verificación y, si detecta incumplimientos, aplicar medidas preventivas o sanciones.

⚽Durante el Mundial Social, la Profeco estará presente para orientar y proteger los derechos de las personas consumidoras.



Se instalarán módulos de atención en estadios y aeropuertos de las ciudades sede, además de brigadas itinerantes que recorrerán puntos de alta afluencia… pic.twitter.com/8Mj0eL6tG0 — Profeco (@Profeco) June 10, 2026

Utiliza los canales de atención habilitados para el Mundial 2026

Además de los mecanismos tradicionales, la Profeco habilitó canales especiales para atender reportes durante la justa mundialista.

Los consumidores pueden solicitar orientación mediante el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722.

También se encuentra disponible el correo electrónico denunciasmundial@profeco.gob.mx, además de las plataformas Concilianet y Conciliaexprés para los proveedores inscritos en esos sistemas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia .

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