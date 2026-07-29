Kia anuncia inversión de 649 millones de dólares y fabricará vehículo eléctrico en México

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Kia anunció la inversión durante la Mañanera de este miércoles. Foto: Especial

Kia invertirá 649 millones de dólares para producir el Kia EV3 en México y ampliar sus operaciones en Pesquería, Nuevo León, como parte de un proyecto que se desarrollará entre 2026 y 2028, informó la empresa junto con la Secretaría de Economía. El plan contempla la fabricación del vehículo eléctrico para el mercado nacional y de exportación, además del desarrollo de infraestructura energética y ambiental.

La automotriz dio a conocer también que destinará 649 millones de dólares para fortalecer su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, donde se instalará la nueva línea de producción del Kia EV3. De acuerdo con la información presentada, el inicio de operaciones de esta línea está previsto para el 4 de agosto.

La inversión continúa en México; hay confianza y certidumbre.https://t.co/jUZfBQZFy2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 29, 2026

El proyecto contempla que la producción del vehículo eléctrico Kia EV3 abastezca tanto al mercado mexicano como a mercados internacionales, como parte de la estrategia de expansión de la compañía en el país.

¿Qué contempla la inversión de Kia en México?

Además de la fabricación del Kia EV3, la inversión incluye infraestructura enfocada en la operación de vehículos eléctricos y en procesos ambientales dentro de la planta.

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Una red de recarga para vehículos eléctricos

Un parque solar con capacidad de 2 megawatts

Una planta de tratamiento de aguas residuales para reciclar mil 50 metros cúbicos diarios

La empresa explicó además que estas obras forman parte de la ampliación de sus operaciones en México y buscan fortalecer la infraestructura en Nuevo León.

Como parte del proyecto, Kia México prevé crear 500 nuevos empleos durante este año y alcanzar mil 500 plazas hacia 2030.

La compañía indicó que este crecimiento forma parte del programa de inversión para el periodo 2026-2028, con el que busca incrementar su capacidad de manufactura.

Producción del Kia EV3 forma parte de la estrategia de electromovilidad

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de Kia representa una muestra de confianza de la empresa en México y destacó que la producción del Kia EV3 forma parte del desarrollo de la industria de la electromovilidad en el país.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la inversión fortalece la presencia del sector automotriz en México y recordó que la producción del nuevo modelo también estará dirigida a mercados de exportación.

Representantes de Kia informaron que el proyecto se sustenta en cuatro ejes de trabajo:

Desarrollo del talento

Uso de energías renovables

Gestión responsable del agua

Movilidad eléctrica

La empresa indicó que la fabricación del Kia EV3 responde al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y aprovecha la capacidad de manufactura instalada en México para atender la demanda nacional e internacional.

Durante el mismo evento, la Secretaría de Economía informó que el portafolio de inversiones relacionado con el Plan México asciende a mil 186 proyectos, con un valor estimado de 404 mil millones de dólares.

La dependencia precisó que estos proyectos se concentran principalmente en los sectores automotriz y manufacturero.

Asimismo, reportó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones autorizó de manera inmediata 13 proyectos adicionales correspondientes a los sectores de telecomunicaciones y energía, los cuales se incorporan al portafolio de inversiones impulsado por el Gobierno federal.

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