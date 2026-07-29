Cierre de exportación de ganado a Estados Unidos dejó pérdidas por 550 mdd en México

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La exportación de ganado en pie de México hacia Estados Unidos comenzará a reanudarse de forma gradual a partir del 24 de agosto, iniciando por Agua Prieta, Sonora, como parte del proceso para levantar las restricciones impuestas por la alerta del gusano barrenador.

En entrevista con Uno TV, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, explicó que la reapertura representa una buena noticia para los productores. Sin embargo, consideró que el cierre fronterizo se prolongó más de lo necesario, ya que varios estados del norte permanecían libres de la plaga cuando se suspendieron las exportaciones.

El especialista señaló para “A las Nueve en Uno” que la medida provocó pérdidas tanto para los productores mexicanos como para la industria cárnica estadounidense. Estimó que México dejó de percibir alrededor de 550 millones de dólares por exportaciones de ganado en pie, mientras que en Estados Unidos se dejaron de procesar más de 700 mil toneladas de carne, con un valor cercano a 7 mil millones de dólares.

Juan Carlos Anaya explicó que, durante el cierre, México incrementó las exportaciones de carne de res en lugar de ganado vivo, lo que permitió mantener parte del comercio bilateral, aunque reconoció que las pérdidas económicas derivadas de la suspensión ya no podrán recuperarse.

Respecto a la revisión del T-MEC, consideró que la integración agroalimentaria entre México, Estados Unidos y Canadá sigue siendo estratégica. Afirmó que las diferencias actuales responden principalmente a factores políticos relacionados con migración y seguridad, más que a cuestiones comerciales.

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