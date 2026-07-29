Petróleo sube más de 4% tras ataques de EE.UU., Arabia Saudita e Irán; crece el temor por el suministro mundial

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Aumento en el precio del Petróleo. Foto: Reuters

Los precios del petróleo registraron este miércoles un fuerte repunte, superior al 4%, después de que se intensificaran las tensiones en Oriente Medio con ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak, así como el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra fuerzas estadounidenses.

La nueva escalada del conflicto impulsó las cotizaciones del Brent y del West Texas Intermediate (WTI), en medio de la preocupación por posibles afectaciones al suministro mundial de crudo.

Brent y WTI registran fuertes ganancias

Hacia las 10:25 GMT, los futuros del Brent, referencia internacional, avanzaban 3.72 dólares, equivalente a 4.4%, para ubicarse en 87.81 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba 3.43 dólares, un alza de 4.3%, hasta alcanzar los 82.69 dólares por barril.

De acuerdo con Reuters, el aumento también coincidió con una caída en las reservas de crudo de Estados Unidos.

Escalada militar vuelve a encender el mercado petrolero

El repunte se produjo después de varios días de calma en Oriente Medio. Este miércoles se reactivaron las hostilidades con bombardeos contra Irán y ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak dirigidos contra grupos respaldados por Teherán.

En respuesta, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania, en lo que representó su primer ataque contra países vecinos del Golfo desde la reanudación del conflicto.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron que la resistencia continuará mientras persistan las amenazas contra Irán. A su vez, el presidente Donald Trump afirmó que responderá con fuerza a la república islámica.

Irak denuncia los bombardeos

El ejército estadounidense informó que los ataques en Irak estuvieron dirigidos contra sitios logísticos y de armamento de un grupo alineado con Irán y, según Donald Trump, la operación fue coordinada con el gobierno iraquí.

Sin embargo, la presidencia de Irak calificó los bombardeos como “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía”.

La alianza Hashed al Shaabi, también conocida como Frente de Movilización Popular, aseguró que 20 de sus integrantes murieron durante la ofensiva y denunció una “peligrosa escalada”.

Estrecho de Ormuz y mar Rojo elevan la preocupación

Las tensiones también alcanzaron el estrecho de Ormuz. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado y detenido tres buques petroleros y aseguraron mantener el “control total” de esa vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba 20% del suministro mundial de petróleo.

Ante este escenario, el mar Rojo cobra mayor relevancia como ruta alternativa para las exportaciones petroleras de Arabia Saudita. No obstante, los rebeldes hutíes anunciaron la semana pasada que bloquearán embarcaciones con origen o destino a puertos sauditas.

Según el ministro de Información del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, los hutíes buscan establecer un sistema de cobro de tasas para los barcos que cruzan el estrecho de Bab al Mandeb y cuentan con el apoyo de los Guardianes de la Revolución.

La reactivación del conflicto ocurre mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realiza una visita a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, encuentro que ambas partes calificaron como positivo. Israel no ha participado en la más reciente ronda de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

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