Los costos de producción se trasladan a nuestros cuerpos: la crisis de las mujeres en la maquila en México

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Detrás de cada prenda de vestir hay historias de informalidad y salarios de hambre. Es la realidad que enfrentan más de un millón de personas, en su mayoría mujeres, que sostienen la industria textil en México, de acuerdo con el estudio Unidas Hilando el Cambio.

Brandon Fischer, de Ethos Innovación, explicó que la industria de la indumentaria mantiene una profunda desigualdad de género en sus condiciones laborales.

“La industria indumentaria emplea aproximadamente 1.16 millones de personas, de las cuales 66% son mujeres, quienes trabajan en los eslabones más precarizados…“

El estudio señala que el 96% de las empresas del sector son microempresas, una condición que, según los investigadores, contribuye a invisibilizar prácticas laborales precarias. Mientras muchas mujeres perciben menos de seis mil pesos mensuales, los hombres que ocupan puestos de supervisión reciben ingresos superiores.

Además, la informalidad afecta de manera desproporcionada a las trabajadoras.

“… aproximadamente el 76% de las mujeres de todo el sector maquila pertenecen al ámbito de la informalidad, frente a 53 % de los hombres, una diferencia de 23 puntos porcentuales que representa la segregación de género…“

Las consecuencias también alcanzan la salud y la seguridad social. Sonia Meza Ramírez, trabajadora del sector maquila-textil, relató que muchas mujeres descubren, después de años de trabajo, que no cuentan con los derechos que creían haber acumulado.

“… mujeres que después de décadas de trabajo descubren que no cuentan con semanas cotizadas…“

La trabajadora aseguró que estas situaciones reflejan un problema estructural.

“… son prácticas que revelan el modelo laboral que continúa trasladando los costos de producción a los cuerpos y a la vida de las mujeres…“

Ante este panorama, las trabajadoras hicieron un llamado para que los derechos laborales existentes se respeten y se hagan cumplir.

Lorenza Moreno González, también trabajadora del sector maquila-textil, resumió esa exigencia con un mensaje dirigido a autoridades y empleadores:

“… No pedimos un trato especial, pedimos que los derechos que ya existen se cumplan y que ninguna trabajadora tenga que defenderlos sola…“

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