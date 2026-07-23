Pese al arancel del 10%, México mantiene ventaja; más de 80% de las exportaciones queda libre, afirma Economía

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Economía: México mantiene ventaja pese al arancel del 10%. Foto: Cuartoscuro/Getty

Las exportaciones mexicanas que cumplen con el T-MEC mantendrán arancel cero, informó la Secretaría de Economía tras concluir la tercera ronda de conversaciones bilaterales con Estados Unidos para la revisión del tratado comercial, manteniendo una ventaja arancelaria.

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvieron reuniones del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México como parte de la tercera ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Noticias relevantes de las conversaciones con USTR y el Emb. Jamieson Greer : pic.twitter.com/tXxDo7iPdi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

Ebrard afirma que no cambia el trato arancelario para México

El secretario de Economía aseguró que la modificación anunciada por Estados Unidos no implica un cambio para las exportaciones mexicanas.

“No vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy. Esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo.”

Además, explicó que el nuevo esquema únicamente modifica el fundamento jurídico del arancel.

“Respecto a lo que nos aplican, es lo mismo que teníamos, solamente cambia el fundamento. Ese 10% ya lo teníamos para lo que no cumple las disposiciones o reglas de origen del T-MEC.”

Avanzan negociaciones sobre sectores estratégicos del T-MEC

La Secretaría de Economía informó que las conversaciones fueron constructivas y permitieron avances en temas relacionados con acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Durante la reunión, la delegación estadounidense notificó que, como parte de su política comercial global, sustituirá los aranceles aplicados bajo la Sección 122 por nuevos gravámenes sustentados en la Sección 301, relacionados con trabajo forzado.

#ComunicadoEconomía 🗞️



México mantiene ventaja arancelaria para exportar al mercado estadounidense



🔗 https://t.co/jHZbDmTdNV pic.twitter.com/YHz4xfG1yL — Economía México (@SE_mx) July 23, 2026

El 85% de las exportaciones mexicanas conservará arancel cero

Marcelo Ebrard destacó que las exportaciones que cumplen con las reglas del tratado permanecerán exentas de impuestos.

“Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80%, que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); es decir, no hay cambio en eso.”

También afirmó que la posición comercial de México permanece sin modificaciones.

“En segundo lugar, no afecta ni cambia la posición que teníamos hasta ahora. Es la misma que tendremos los días subsecuentes.”

La Secretaría de Economía precisó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuará con arancel cero, mientras que el 10% previsto bajo la Sección 301 sustituye al mismo 10% que anteriormente se aplicaba bajo la Sección 122, por lo que el trato arancelario para México se mantiene sin cambios.

México y Estados Unidos preparan una nueva ronda de negociaciones

Al concluir esta tercera ronda, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de noviembre, con el objetivo de seguir avanzando en la revisión del T-MEC y fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte en beneficio de trabajadores y empresas de la región.

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