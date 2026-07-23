Guardar dinero en casa es legal, pero este límite puede activar revisiones del SAT

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¿Cuánto efectivo puedo tener en casa según el SAT? Foto: Getty

Tener dinero en efectivo en casa es una práctica legal en México y no está prohibida por el SAT. Sin embargo, las autoridades fiscales establecen criterios y límites para determinadas operaciones con efectivo, por lo que superar ciertos montos al utilizar ese dinero puede derivar en revisiones para comprobar su origen y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

De acuerdo con los criterios oficiales vigentes durante 2026, el monto de referencia es de 941 mil 412.75 pesos, cantidad calculada con base en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que este año es de 117.31 pesos.

Este umbral no significa que una persona tenga prohibido conservar una cantidad mayor de efectivo en casa. Lo que establece es un parámetro a partir del cual determinadas operaciones realizadas con dinero en efectivo pueden generar cuestionamientos por parte de las autoridades respecto al origen de los recursos, especialmente cuando se trata de movimientos de alto valor.

El objetivo de estas disposiciones es prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante los mecanismos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.

SAT: ¿tener dinero en efectivo en casa es ilegal?

El SAT no sanciona la simple posesión de dinero en efectivo dentro de un domicilio. El control de la autoridad fiscal se concentra en el uso que se da a esos recursos y en la posibilidad de acreditar su procedencia cuando se realizan operaciones relevantes.

Esto significa que una persona puede ahorrar fuera del sistema bancario sin que ello constituya una infracción. No obstante, cuando ese dinero se utiliza para efectuar pagos o compras de montos elevados sin respaldo bancario o documentación fiscal, las autoridades pueden solicitar información para verificar el origen de los recursos.

En estos casos, la revisión no se basa únicamente en la cantidad de dinero, sino en la forma en que se emplea y en la capacidad del contribuyente para justificar su procedencia mediante la documentación correspondiente.

Dinero en efectivo: estos son los límites para compras de contado

La Ley Antilavado establece montos máximos para realizar determinadas operaciones mediante efectivo. Cuando se rebasan esos límites, las transacciones deben efectuarse a través del sistema financiero y quedar registradas conforme a la normativa vigente.

Los principales límites son:

Compra-venta de inmuebles: hasta 941 mil 417.75 pesos

hasta Adquisición de vehículos: hasta 376 mil 565.10 pesos

hasta Compra de joyería, metales preciosos, relojes y obras de arte: hasta 376 mil 565.10 pesos

hasta Servicios de blindaje: hasta 376 mil 565.10 pesos

Cuando una operación supera estos montos, el pago ya no puede realizarse únicamente con efectivo, sino que debe utilizar mecanismos del sistema financiero que permitan identificar la operación y dejar constancia de la transacción ante la autoridad.

En caso de incumplimiento, el SAT puede actuar de manera coordinada con otras autoridades. De las cuales destaca la Fiscalía General de la República (FGR), para iniciar investigaciones relacionadas con el origen de los recursos utilizados en esas operaciones.

Además de las investigaciones, las autoridades cuentan con facultades para ordenar aseguramientos o retener bienes cuando existan elementos que así lo justifiquen.

Por ello, aunque conservar dinero en efectivo en casa es una práctica permitida por la ley, el uso de cantidades elevadas en operaciones que excedan los límites establecidos requiere cumplir con los mecanismos previstos por la normativa fiscal y la Ley Antilavado, con el fin de acreditar el origen de los recursos y evitar revisiones derivadas del uso de efectivo en transacciones de alto valor.

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