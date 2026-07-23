¿Está en riesgo la exportación de lechuga por brote de cyclospora en EE.UU.?

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La alerta sanitaria por un brote de cyclospora en Estados Unidos ha derivado en una investigación para determinar el origen del lote de lechugas comercializado por Taylor Farms. Las autoridades no han confirmado que el producto contaminado provenga de México.

En entrevista para A las Nueve en UNO, el especialista Juan Carlos Anaya explicó que México produce alrededor de 550 mil toneladas de lechuga al año, de las cuales aproximadamente la mitad se exporta y 94% tiene como destino el mercado estadounidense.

Señaló que, pese a la investigación en curso, las exportaciones de México continúan con normalidad. La frontera permanece abierta para las hortalizas y únicamente se han reforzado las inspecciones sanitarias.

Juan Carlos Anaya destacó que uno de los aspectos clave será determinar la trazabilidad de las lechugas para identificar con precisión si México es el lugar de origen de las lechugas con cyclospora.

Explicó que los alimentos exportados cuentan con certificados sanitarios y sistemas que permiten rastrear la procedencia de cada lote.

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