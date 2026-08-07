Inegi revela las 10 principales causas de muerte en México

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Inegi destacó que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte.

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte en México durante 2025, de acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

En total, se contabilizaron 762 mil 494 defunciones registradas en ese año, según el comunicado del INEGI, publicado este viernes 7 de agosto.

Del total, 55.9% de las personas fallecidas fueron hombres y 44.0% mujeres.

Enfermedades del corazón, principal causa de muerte en México

Las enfermedades del corazón encabezaron la lista con 177 mil 673 muertes, muy por encima de cualquier otra causa. El segundo lugar correspondió a la diabetes mellitus, con 106 mil 874 fallecimientos, y el tercero a los tumores malignos, con 92 mil 006.

Estas fueron las 10 principales causas de muerte en México en 2025:

Enfermedades del corazón: 177 mil 673 Diabetes mellitus: 106 mil 874 Tumores malignos: 92 mil 006 Enfermedades del hígado: 38 mil 179 Accidentes: 38 mil 166 Influenza y neumonía: 34 mil 779 Enfermedades cerebrovasculares: 32 mil 760 Agresiones (homicidios): 27 mil 989 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): 18 mil 427 Insuficiencia renal: 16 mil 678

El INEGI detalló que 89.8% de las muertes registradas estuvo relacionado con enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.2% correspondió a causas externas, como accidentes o hechos violentos.

¿De qué murieron más las mujeres en México durante 2025?

Entre las mujeres, las enfermedades del corazón también ocuparon el primer sitio, seguidas por diabetes y tumores malignos. Sin embargo, hay diferencias importantes frente a los hombres: influenza y neumonía aparece en cuarto lugar, mientras que los homicidios no están dentro de sus primeras 10 causas.

Las principales causas de muerte entre las mujeres fueron:

Enfermedades del corazón: 82 mil 082 Diabetes mellitus: 53 mil 557 Tumores malignos: 48 mil 296 Influenza y neumonía: 15 mil 706 Enfermedades cerebrovasculares: 15 mil 662 Enfermedades del hígado: 10 mil 764 EPOC: 8 mil 971 Accidentes: 8 mil 704 Insuficiencia renal: 7 mil 250 Septicemia: 3 mil 910

La diabetes mostró una distribución prácticamente pareja: 50.1% de las muertes por esta enfermedad correspondió a mujeres y 49.9% a hombres.

Accidentes y homicidios pesan más entre los hombres

En el caso de los hombres, las primeras tres causas fueron las mismas, pero después el panorama cambia. Los accidentes ocuparon el cuarto lugar, con 29 mil 429 muertes, y los homicidios aparecieron en sexto, con 24 mil 506.

Las 10 principales causas entre los hombres fueron:

Enfermedades del corazón: 95 mil 561 Diabetes mellitus: 53 mil 316 Tumores malignos: 43 mil 710 Accidentes: 29 mil 429 Enfermedades del hígado: 27 mil 410 Agresiones (homicidios): 24 mil 506 Influenza y neumonía: 19 mil 069 Enfermedades cerebrovasculares: 17 mil 097 EPOC: 9 mil 456 Insuficiencia renal: 9 mil 427

El Inegi aclaró que los datos de 2025 son preliminares. Las cifras definitivas se publicarán después del proceso de confronta con la Secretaría de Salud.