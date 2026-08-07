Inegi revela las 10 principales causas de muerte en México
Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte en México durante 2025, de acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
En total, se contabilizaron 762 mil 494 defunciones registradas en ese año, según el comunicado del INEGI, publicado este viernes 7 de agosto.
Del total, 55.9% de las personas fallecidas fueron hombres y 44.0% mujeres.
Enfermedades del corazón, principal causa de muerte en México
Las enfermedades del corazón encabezaron la lista con 177 mil 673 muertes, muy por encima de cualquier otra causa. El segundo lugar correspondió a la diabetes mellitus, con 106 mil 874 fallecimientos, y el tercero a los tumores malignos, con 92 mil 006.
Estas fueron las 10 principales causas de muerte en México en 2025:
- Enfermedades del corazón: 177 mil 673
- Diabetes mellitus: 106 mil 874
- Tumores malignos: 92 mil 006
- Enfermedades del hígado: 38 mil 179
- Accidentes: 38 mil 166
- Influenza y neumonía: 34 mil 779
- Enfermedades cerebrovasculares: 32 mil 760
- Agresiones (homicidios): 27 mil 989
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): 18 mil 427
- Insuficiencia renal: 16 mil 678
El INEGI detalló que 89.8% de las muertes registradas estuvo relacionado con enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.2% correspondió a causas externas, como accidentes o hechos violentos.
¿De qué murieron más las mujeres en México durante 2025?
Entre las mujeres, las enfermedades del corazón también ocuparon el primer sitio, seguidas por diabetes y tumores malignos. Sin embargo, hay diferencias importantes frente a los hombres: influenza y neumonía aparece en cuarto lugar, mientras que los homicidios no están dentro de sus primeras 10 causas.
Las principales causas de muerte entre las mujeres fueron:
- Enfermedades del corazón: 82 mil 082
- Diabetes mellitus: 53 mil 557
- Tumores malignos: 48 mil 296
- Influenza y neumonía: 15 mil 706
- Enfermedades cerebrovasculares: 15 mil 662
- Enfermedades del hígado: 10 mil 764
- EPOC: 8 mil 971
- Accidentes: 8 mil 704
- Insuficiencia renal: 7 mil 250
- Septicemia: 3 mil 910
La diabetes mostró una distribución prácticamente pareja: 50.1% de las muertes por esta enfermedad correspondió a mujeres y 49.9% a hombres.
Accidentes y homicidios pesan más entre los hombres
En el caso de los hombres, las primeras tres causas fueron las mismas, pero después el panorama cambia. Los accidentes ocuparon el cuarto lugar, con 29 mil 429 muertes, y los homicidios aparecieron en sexto, con 24 mil 506.
Las 10 principales causas entre los hombres fueron:
- Enfermedades del corazón: 95 mil 561
- Diabetes mellitus: 53 mil 316
- Tumores malignos: 43 mil 710
- Accidentes: 29 mil 429
- Enfermedades del hígado: 27 mil 410
- Agresiones (homicidios): 24 mil 506
- Influenza y neumonía: 19 mil 069
- Enfermedades cerebrovasculares: 17 mil 097
- EPOC: 9 mil 456
- Insuficiencia renal: 9 mil 427
El Inegi aclaró que los datos de 2025 son preliminares. Las cifras definitivas se publicarán después del proceso de confronta con la Secretaría de Salud.