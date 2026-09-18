Días feriados 2026: ¿cuáles son los descansos obligatorios que faltan?

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Mexicanos suelen acudir a destinos turisticos en días festivos. Foto: Cuartoscuro

En México se establecen fechas que, por ley, son consideradas como descansos obligatorios y, en caso de trabajar esos días, el empleado tiene derecho a recibir, además del salario que le corresponde por ese día, un salario doble por el servicio prestado, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Las autoridades establecen los días oficiales de descanso obligatorio y al 2026 aún le quedan algunos días para disfrutar.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio que restan para el 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los descansos obligatorios que están pendientes en México son:

Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre

25 de diciembre

El que determinen las leyes electorales para realizar la jornada electoral de elecciones ordinarias

Por ello, si un trabajador presta sus servicios en alguno de estos días, el patrón debe cubrir el pago establecido por la LFT, independientemente del salario que corresponda por el descanso obligatorio.

¿Cuáles son los descansos obligatorios en México?

A lo largo del año, la ley establece varias fechas como descansos obligatorios para los trabajadores mexicanos. En total son los siguientes:

1 de enero

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, por el 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años , cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 25 de diciembre

El que determinen las leyes electorales para realizar la jornada electoral de elecciones ordinarias

¿Cuánto deben pagarte por trabajar en descanso obligatorio?

La LFT establece que el trabajador debe recibir su salario correspondiente al descanso obligatorio, más un salario doble por el servicio realizado.

En términos prácticos, esto representa un pago equivalente a tres salarios diarios por esa jornada.

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