Remesas a México crecen 3% en julio y alcanzan 5 mil 571 millones de dólares

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Remesas en México. Foto: Reuters | Ilustrativa

Las remesas a México aumentaron 3% anual en julio de 2026, al alcanzar 5 mil 571 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). Con este resultado, los ingresos por remesas acumularon seis meses consecutivos de crecimiento anual.

El avance estuvo impulsado por un aumento en el monto promedio enviado, mientras que el número de operaciones se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mismo mes de 2025.

Durante julio se registraron 13.1 millones de operaciones, cifra similar a la del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, el monto promedio por envío aumentó 3%, al pasar a 426 dólares por operación.

La mayor parte de los recursos provino de Estados Unidos, principal origen de las remesas que recibe México.

En contraste, las remesas enviadas desde México hacia otros países sumaron 104 millones de dólares, un incremento anual de 3.9%.

Con ello, el superávit de la cuenta de remesas alcanzó 5 mil 467 millones de dólares durante julio.

México recibe 36 mil 349 millones de dólares en 2026

Entre enero y julio de 2026, los ingresos por remesas alcanzaron 36 mil 349 millones de dólares, monto 3.1% mayor al registrado durante el mismo periodo de 2025, cuando sumaron 35 mil 250 millones.

Del total recibido en los primeros siete meses del año, 99.1% llegó mediante transferencias electrónicas, equivalentes a 36 mil 37 millones de dólares.

Las remesas recibidas en efectivo y especie representaron 0.7%, con 244 millones de dólares, mientras que las money orders concentraron 0.2%, con 69 millones.

Remesas acumulan más de 63 mil millones de dólares en 12 meses

En los últimos 12 meses, de agosto de 2025 a julio de 2026, México recibió 63 mil 571 millones de dólares en remesas.

En ese mismo periodo, las remesas enviadas desde México al exterior sumaron mil 227 millones de dólares.

De esta manera, el superávit acumulado de la cuenta de remesas llegó a 62 mil 344 millones de dólares.

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