PIB de México podría crecer hasta 1.3%, según especialistas consultados por Banxico

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Especialistas mejoran perspectiva de México. Foto: Cuartoscuro

Las perspectivas para la economía mexicana continúan mostrando señales de mejora. De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de agosto de 2026, publicada por el Banco de México (Banxico), los analistas elevaron su pronóstico de crecimiento para el país al pasar de 1.15% a 1.25%, con estimaciones que incluso alcanzan 1.3% para el cierre de este año.

Para 2027, la previsión de crecimiento económico se mantuvo en 1.8%, lo que refleja una mayor estabilidad en las estimaciones del sector privado sobre el desempeño de la economía mexicana.

Analistas prevén menor inflación

La encuesta también registró una mejora en los pronósticos de inflación.

La mediana de las estimaciones para la inflación general al cierre de 2026 se redujo de 4.0% a 3.9%, mientras que la inflación subyacente pasó de 4.0% a 3.99%.

Para 2027, los especialistas esperan que la inflación general se ubique en 3.84%, acercándose gradualmente al objetivo permanente del Banco de México.

Mejoran previsiones para el tipo de cambio

Uno de los ajustes más relevantes se observó en las proyecciones para el dólar.

Los especialistas consideran ahora que el tipo de cambio cerrará 2026 en 17.50 pesos por dólar, por debajo de los 17.88 pesos estimados en julio.

Para 2027, la mediana de los pronósticos se ubicó en 18.05 pesos por dólar, mientras que la media se colocó en 18.10 pesos.

Sin cambios en la tasa de interés

Respecto a la política monetaria, los analistas mantuvieron sin modificaciones sus estimaciones para la tasa de fondeo interbancario.

La expectativa es que cierre 2026 en 6.50%, nivel en el que actualmente se encuentra la tasa de referencia de Banxico.

Gobernanza e inseguridad, entre los principales riesgos

Pese a la mejora en algunos indicadores, los especialistas continúan observando factores que podrían limitar el crecimiento económico durante los próximos meses.

Entre los principales riesgos identificaron:

Gobernanza ( 41% )

( ) Condiciones externas ( 26% )

( ) Condiciones económicas internas (25%)

A nivel específico, destacaron preocupaciones relacionadas con la política comercial de México, la inseguridad pública y la falta de cambios estructurales que impulsen la actividad económica.

Mejora el ánimo, pero persiste la cautela

La percepción sobre el clima de negocios mostró una ligera mejoría frente a la encuesta anterior.

El 28% de los analistas considera que el entorno mejorará en los próximos seis meses, frente al 24% registrado en julio. Sin embargo, la mayoría (64%) cree que permanecerá sin cambios.

En materia de inversión, el tono sigue siendo cauteloso. El 49% considera que actualmente es un mal momento para invertir, mientras que el 51% no está seguro de que existan las condiciones adecuadas.

Crecimiento de Estados Unidos pierde impulso

La encuesta también mostró una ligera reducción en las previsiones para la economía estadounidense.

Los especialistas estiman ahora un crecimiento promedio de 2.15% para 2026, con una mediana de 2.0%, mientras que para 2027 las perspectivas permanecieron prácticamente sin cambios respecto al sondeo de julio.

La encuesta fue levantada por Banxico entre 41 grupos de análisis y consultoría económica, nacionales y extranjeros, entre el 18 y el 26 de agosto de 2026.

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