¿SAT rechazó tu cuenta CLABE? Así puedes recibir tu saldo a favor

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SAT permite corregir una CLABE rechazada. Foto: Cuartoscuro

Si el SAT rechazó la cuenta CLABE que registraste para recibir la devolución de un saldo a favor, todavía puedes corregir los datos y solicitar que el depósito se realice en una cuenta bancaria válida.

El trámite se conoce como sustitución de cuenta clave por devolución no pagada y se realiza en línea.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que la cuenta debe estar activa, tener 18 posiciones y estar a nombre del contribuyente que solicita la devolución.

¿Qué hacer si el SAT rechazó tu CLABE?

Cuando la devolución fue autorizada, pero el depósito no pudo realizarse por un problema con la cuenta CLABE, puedes presentar la corrección ante el SAT.

Para hacerlo, debes ingresar al trámite de “Sustitución de cuenta CLABE por devolución no pagada”. El procedimiento es gratuito y puede presentarse en el momento en que lo requieras.

Éstos son los pasos principales:

Ingresa al portal del SAT

Accede con tu RFC y Contraseña o e.firma

Selecciona el trámite para sustituir la cuenta CLABE por una devolución no pagada

Captura los datos de la nueva cuenta bancaria

Envía la información y conserva el acuse de recibo

Consulta el trámite oficial para sustituir la cuenta CLABE

¿Qué documentos pide el SAT?

Para realizar la sustitución, debes contar con un estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a tres meses. El documento debe mostrar la CLABE, estar a tu nombre y contener tu RFC.

También puede ser necesario presentar el requerimiento de la autoridad mediante el cual se solicita la corrección de la cuenta bancaria.

Es importante que la nueva cuenta esté activa.

¿Y si no recibiste la devolución automática?

Si el problema no fue únicamente la cuenta bancaria y la devolución automática no se realizó, el SAT también permite presentar una solicitud mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

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