Depósitos de más de 15 mil pesos en efectivo: el movimiento que puede llamar la atención del SAT

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¿Qué pasa con el impuesto del SAT a depósitos? Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone especial atención a los movimientos que realizan los contribuyentes que depositan más de 15 mil pesos en efectivo, como parte de su estrategia de regulación fiscal.

En estos casos, la dependencia busca identificar posibles diferencias entre el dinero depositado y los ingresos reportados ante las autoridades, por lo que podría llamar a declarar al titular de la cuenta y, en ciertos casos, aplicar multas.

¿Por qué los depósitos en efectivo llaman la atención del SAT?

Las instituciones financieras están obligadas a informar a las autoridades fiscales sobre determinadas operaciones realizadas por sus clientes.

Cuando una persona realiza depósitos en efectivo de manera frecuente o por montos elevados, la autoridad puede contrastar esa información con las declaraciones fiscales presentadas por el contribuyente para verificar que exista congruencia entre ambos datos.

Esto no significa que el depósito sea ilegal o que automáticamente genere una sanción, sino que puede motivar una revisión para comprobar el origen de los recursos.

Lo importante no es el depósito, sino justificar el dinero

Las autoridades fiscales pueden solicitar aclaraciones cuando los movimientos bancarios no coinciden con los ingresos declarados.

Por ello, especialistas recomiendan conservar documentación que permita demostrar el origen de los recursos, como contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta, facturas o documentos relacionados con préstamos, ventas o herencias.

En caso de una revisión, estos documentos pueden ayudar a acreditar que el dinero tiene una procedencia legal y fue obtenido de manera legítima.

¿Puede haber multas?

Sí. Si durante una revisión el SAT detecta discrepancias entre los depósitos realizados y los ingresos reportados, puede iniciar procedimientos para determinar contribuciones omitidas e imponer sanciones económicas.

También puede requerir información adicional al contribuyente para aclarar el origen de los recursos y verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

¿Todos los depósitos generan problemas?

No. Realizar depósitos en efectivo no constituye una infracción por sí misma.

Lo que busca la autoridad es detectar posibles inconsistencias fiscales, especialmente cuando los movimientos bancarios son mayores a los ingresos reportados o cuando existen operaciones que no pueden justificarse documentalmente.

Por ello, la recomendación es mantener actualizada la situación fiscal y contar con respaldo de cualquier operación que implique movimientos importantes de dinero en efectivo.

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