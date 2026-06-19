México cae siete lugares en ranking mundial 2026 de competitividad

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Foto: Getty

México registró una caída de siete posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad 2026, del International Institute for Management Development (IMD), al pasar del lugar 55 al 62 entre las 70 economías evaluadas.

De acuerdo con el informe World Competitiveness Ranking 2026, esta es la peor posición alcanzada por México en los últimos cinco años y refleja desafíos persistentes en materia de crecimiento económico, educación, infraestructura y entorno de negocios.

Retrocede México en competitividad global

El estudio muestra que México se mantuvo prácticamente estancado entre 2022 y 2025, al ubicarse entre los lugares 55 y 56. Sin embargo, en la edición 2026 descendió siete escalones para colocarse en el puesto 62.

A nivel regional, el país también perdió posiciones. Dentro del grupo de las 10 economías de América pasó del sexto lugar en 2025 al octavo en 2026.

Mientras que entre las 32 naciones con más de 20 millones de habitantes cayó del lugar 22 al 28.

Principales retos identificados para México

El IMD señaló cinco desafíos prioritarios para mejorar la competitividad del país durante 2026:

Fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatales con la industria para impulsar proyectos estratégicos.

con la industria para impulsar proyectos estratégicos. Reforzar el entorno empresarial, la inversión y la confianza ante la incertidumbre global.

ante la incertidumbre global. Promover la innovación, la productividad y la excelencia operativa en las empresas .

. Mejorar los resultados educativos mediante reformas técnicas y gerenciales alineadas a las necesidades productivas.

y gerenciales alineadas a las necesidades productivas. Impulsar las cadenas de valor nacionales y la infraestructura en sectores como energía, logística y digitalización.

Crecimiento económico, entre los indicadores rezagados

Entre los principales indicadores evaluados, México se ubicó en la posición 58 en crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), con una expansión de apenas 0.6%. Asimismo, ocupó el lugar 54 en PIB per cápita y el 53 en inflación.

No obstante, mostró mejores resultados en algunos indicadores laborales, al colocarse en el séptimo lugar mundial en desempleo, con una tasa de 2.39%, y en la séptima posición por tamaño de población.

En materia de inversión extranjera directa recibida, México alcanzó el lugar 16 entre las economías evaluadas.

Singapur lidera el ranking mundial

El informe del IMD ubicó a Singapur como la economía más competitiva del mundo en 2026, seguida por Hong Kong, Suiza, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos se colocó en la décima posición, mientras que China ocupó el lugar 12.

El Ranking Mundial de Competitividad evalúa factores económicos, gubernamentales, empresariales y de infraestructura para medir la capacidad de los países de generar prosperidad y mejorar la calidad de vida de su población.

Según el IMD, la competitividad no depende únicamente del tamaño de la economía o del crecimiento del PIB, sino también de factores políticos, sociales, institucionales y culturales que influyen en el desarrollo de largo plazo.

Las 30 economías más competitivas

Singapur Hong Kong Suiza Taiwán (Taipéi Chino) Emiratos Árabes Unidos Dinamarca Irlanda Países Bajos Suecia Estados Unidos Catar China Arabia Saudita Luxemburgo Malasia Canadá Australia Noruega Finlandia Baréin República de Corea Islandia Alemania Reino Unido Omán Tailandia Vietnam Estonia Austria Japón

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