La revisión del T-MEC continúa: Ebrard, Greer y LeBlanc sostendrán reunión virtual el 1 de julio

GENERANDO AUDIO...

Negociaciones formales del T-MEC comenzarán. Foto: Shutterstock

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza y ya tiene definidas sus próximas fechas clave. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el próximo 1 de julio se realizará una reunión virtual entre representantes de los tres países para dar inicio formal al proceso de revisión del acuerdo comercial.

Además, el funcionario adelantó que el 20 de julio se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones en la Ciudad de México, aunque sólo entre representantes de México y Estados Unidos, en la que se discutirán textos y propuestas más detalladas sobre el futuro del tratado.

Ebrard confirma reunión virtual entre México, EE. UU. y Canadá el 1 de julio

Desde Washington D.C., el secretario de Economía informó que la segunda ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos concluyó con la revisión de diversos temas estratégicos.

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

Entre los asuntos abordados estuvieron las reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz y otros sectores considerados prioritarios para los tres países.

Ebrard explicó que México ya presentó sus propuestas y ahora corresponderá a la contraparte estadounidense analizarlas.

“México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte”, señaló.

El funcionario precisó que el 1 de julio no concluye la revisión del tratado, sino que marca el arranque formal del proceso.

“El primero de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado”, explicó.

¿Qué se decidirá durante la revisión del T-MEC?

De acuerdo con Ebrard, durante la reunión virtual participarán representantes de México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y el ministro canadiense Dominic LeBlanc.

Ese día se pondrán sobre la mesa las alternativas que contempla el acuerdo comercial.

“Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, indicó.

Entre las opciones se encuentran:

Extender el T-MEC por 16 años más.

Mantenerlo vigente por 10 años , acompañado de revisiones periódicas.

, acompañado de revisiones periódicas. Definir nuevos mecanismos de seguimiento entre los tres socios comerciales.

La siguiente ronda presencial será el 20 de julio en la Ciudad de México

Ebrard también anunció que el 20 de julio se realizará una nueva ronda de negociaciones en territorio mexicano.

En esa etapa, explicó, las conversaciones dejarán atrás la fase general y entrarán en una etapa más técnica.

“Ya vamos a discutir textos y contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando desde marzo”, señaló.

El secretario recordó que las negociaciones comenzaron con encuentros informales y posteriormente evolucionaron hacia rondas formales de revisión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.