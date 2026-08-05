Sysco suspende compras de lechuga iceberg de México tras investigación por ciclosporiasis

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EE. UU. dejará de comprar lechuga mexicana. Foto: Reuters

Sysco dejó de comprar lechuga iceberg de México y de Taylor Farms debido al brote de ciclosporiasis que investiga la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La decisión fue confirmada este martes por el presidente ejecutivo de la empresa, Kevin Hourican, quien informó que la distribuidora modificó el origen de este producto mientras continúan las investigaciones.

La medida ocurre después de que una investigación de la FDA relacionara el brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg servida en restaurantes Taco Bell y proveniente de operaciones de Taylor Farms ubicadas en el centro de México. No obstante, las autoridades estadounidenses señalaron que continúan buscando otras posibles fuentes de contaminación.

Durante una entrevista, Kevin Hourican afirmó que la compañía dejó de adquirir este producto tanto a Taylor Farms como a proveedores establecidos en México.

“No les compramos lechuga iceberg a ellos, ni tampoco a México”, señaló el directivo.

Asimismo, indicó que la empresa trabaja para ampliar y diversificar sus fuentes de abastecimiento.

“En la medida en que podamos diversificar aún más nuestras fuentes de aprovisionamiento, es algo en lo que estamos trabajando activamente”, explicó.

FDA investiga brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg

De acuerdo con la información disponible, la FDA vinculó el brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg utilizada en restaurantes Taco Bell y procedente de instalaciones de Taylor Farms en el centro de México.

Sin embargo, la autoridad sanitaria estadounidense precisó que la investigación permanece abierta y que continúa analizando otras posibles fuentes relacionadas con los casos detectados.

La decisión de Sysco, considerada la mayor distribuidora de alimentos en Estados Unidos, se produce en el contexto de esta investigación sanitaria.

A mediados de julio, la empresa ya había detenido la venta y distribución de lechuga iceberg de Taylor Farms procedente de México. Posteriormente realizó un retiro voluntario del mercado y, más adelante, Taylor Farms notificó al distribuidor sobre un retiro oficial del producto, según explicó Kevin Hourican.

Sysco cambia el origen de la lechuga iceberg

El presidente ejecutivo de Sysco informó que la empresa decidió modificar el país y la ubicación geográfica de origen de la lechuga iceberg que distribuye.

Según explicó, la compañía mantiene comunicación con sus clientes sobre las medidas implementadas mientras avanza la investigación.

Entre las acciones mencionadas por la empresa se encuentran:

Suspensión de compras de lechuga iceberg a Taylor Farms

a Suspensión de compras de lechuga iceberg procedente de México

procedente de Cambio del origen geográfico del producto

Comunicación con clientes sobre la disponibilidad del suministro

La semana pasada, el excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, declaró que algunos grandes minoristas y cadenas de restaurantes estaban evitando adquirir productos de otros productores ubicados en el centro de México, debido a preocupaciones por una posible contaminación en granjas de esa región.

Mientras tanto, la investigación de la FDA continúa para determinar el origen del brote de ciclosporiasis y confirmar si existen otras fuentes involucradas además de la lechuga iceberg identificada hasta el momento.

La decisión anunciada por Sysco se mantiene vigente mientras la empresa continúa ajustando su cadena de suministro y las autoridades sanitarias estadounidenses desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el brote.

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