ASPA rechaza fusión entre Viva y Volaris; advierte caída de salarios de pilotos

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Foto: Cuartoscuro

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) pidió al gobierno no autorizar la fusión entre Viva Aerobus y Volaris al considerar que la operación podría afectar las condiciones laborales de los pilotos, reducir los salarios en la industria y concentrar cerca del 70% del mercado aéreo nacional.

La postura fue expresada durante una entrevista con medios en el marco del 68 aniversario del sindicato.

De acuerdo con El Financiero, el secretario general de la ASPA, Jesús Ortiz, explicó que la autoridad antimonopolio solicitó la opinión del gremio mediante un cuestionario de 11 preguntas como parte del análisis sobre la posible integración de ambas aerolíneas.

ASPA advierte impacto en salarios de pilotos

La organización señaló que una eventual autorización de la operación tendría consecuencias laborales, ya que la concentración del mercado también implicaría una mayor concentración de la planta laboral, lo que, a su juicio, presionaría los contratos y las percepciones de los pilotos.

Según explicó Jesús Ortiz, la preocupación del sindicato es que los salarios de la industria aérea puedan verse afectados si la fusión se concreta.

También preocupa el uso de tripulaciones extranjeras

La ASPA, que representa a pilotos de Grupo Aeroméxico y MAS, también manifestó inquietud por el interés de las aerolíneas de bajo costo en emplear tripulaciones extranjeras, al considerar que ello podría sentar un precedente con efectos para la industria aérea nacional.

El sindicato precisó que su participación en el proceso de evaluación se limitó exclusivamente a los aspectos laborales, mientras que corresponde a la autoridad antimonopolio revisar las implicaciones comerciales y el posible nivel de concentración que generaría la operación.

Aunque ambas compañías formarían parte de un mismo grupo empresarial, el proyecto contempla que Viva y Volaris mantengan sus marcas comerciales.

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