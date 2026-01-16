Canelo Álvarez regresa al ring; encabezará evento en Arabia Saudita

GENERANDO AUDIO...

“México contra el Mundo” es el nombre del evento. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha para regresar al ring, el boxeador mexicano volverá a la actividad el próximo 12 de septiembre de 2026, cuando encabece una función en Riad, Arabia Saudita, en lo que marcará su primera pelea en casi un año.

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, a través de un video difundido en redes sociales.

“México contra el Mundo”, es el nombre del evento y será la primera cartelera organizada por Canelo Promotions, promotora del propio pugilista tapatío.

Canelo Álvarez regresa tras casi un año fuera del ring

Álvarez no pelea desde septiembre de 2025, cuando cayó ante Terence Crawford, combate que significó la pérdida de sus títulos mundiales en la división de peso supermediano.

Posteriormente, el tapatío se sometió a una cirugía de codo en octubre de 2025, lo que retrasó su regreso.

Aunque en un inicio se especuló sobre una vuelta para la primavera de 2026, el equipo del boxeador optó por aplazar su retorno hasta septiembre.

Arabia Saudita, nueva sede para una pelea clave

La pelea se llevará a cabo en Riad, ciudad que en los últimos años ha albergado eventos deportivos de alto perfil.

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del rival que enfrentaría a Canelo Álvarez el próximo 12 de septiembre en “México contra el Mundo”.

