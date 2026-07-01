México, principal socio comercial de EE.UU.; 88% de exportaciones mexicanas siguen blindadas por el T-MEC
México llega a la revisión del T-MEC como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos este 2026, ya que el 88% de las exportaciones mexicanas cumplen con el tratado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Entre 2024 y 2025, las importaciones totales de Estados Unidos incrementaron un 5%, pasando de 3.3 a 3.4 billones de dólares.
Dentro de eso, México se consolidó como el principal proveedor de dicho país, ya que el 17% de las importaciones estadounidenses venían del territorio mexicano hasta el 2025.
A su vez, México se convirtió en el principal comprador de Estados Unidos en un año calendario, al acaparar el 15% de las exportaciones hechas por el país vecino durante el 2025.
En lo que va de este 2026, alrededor del 88% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos cumplieron con los requisitos establecidos en el T-MEC antes de su revisión.
Asimismo, casi el 84% del valor de los productos exportados estuvieron protegidos ante el pago de aranceles, indicó el IMCO.
Ebrard confirma que EE. UU. descarta extender el T-MEC; revisión será anual hasta 2036
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este miércoles 1 de julio que EE. UU. rechazó la posibilidad de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años, por lo que los tres países avanzarán con el mecanismo previsto en el acuerdo para realizar revisiones anuales hasta el término de su vigencia en 2036.
A través de un mensaje, el funcionario explicó que sostuvo una conversación con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), Dominic LeBlanc, representante de Canadá, y la delegación mexicana para definir los siguientes pasos del proceso de revisión del tratado.
México, uno de los países con menos aranceles
México fue uno de los países con menos aranceles en sus productos en Estados Unidos, a diferencia de otros países considerados como principales socios de Washington, informó el IMCO.
Aranceles de Estados Unidos a socios comerciales hasta marzo del 2026
- México: 3.4%
- Alemania: 9.8%
- Vietnam: 6.8%
- Corea del Sur: 8.0%
- Japón: 9.7%
México, con cartas a favor para la revisión del T-MEC
Con todo lo anterior, el IMCO indicó que México ha fortalecido su posición como “proveedor estratégico de Estados Unidos”, ya que mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores; conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva por encima de la competencia directa.
De cara a la revisión del tratado, que ahora será anual, “la evidencia sugiere que México llega a la revisión del T-MEC en una posición relativamente favorable”, especifica el IMCO.
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