México, principal socio comercial de EE.UU.; 88% de exportaciones mexicanas siguen blindadas por el T-MEC

GENERANDO AUDIO...

México es el principal socio comercial de EE. UU. Foto: Getty Images

México llega a la revisión del T-MEC como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos este 2026, ya que el 88% de las exportaciones mexicanas cumplen con el tratado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Entre 2024 y 2025, las importaciones totales de Estados Unidos incrementaron un 5%, pasando de 3.3 a 3.4 billones de dólares.

Dentro de eso, México se consolidó como el principal proveedor de dicho país, ya que el 17% de las importaciones estadounidenses venían del territorio mexicano hasta el 2025.

A su vez, México se convirtió en el principal comprador de Estados Unidos en un año calendario, al acaparar el 15% de las exportaciones hechas por el país vecino durante el 2025.

En lo que va de este 2026, alrededor del 88% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos cumplieron con los requisitos establecidos en el T-MEC antes de su revisión.

Asimismo, casi el 84% del valor de los productos exportados estuvieron protegidos ante el pago de aranceles, indicó el IMCO.

Ebrard confirma que EE. UU. descarta extender el T-MEC; revisión será anual hasta 2036

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este miércoles 1 de julio que EE. UU. rechazó la posibilidad de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años, por lo que los tres países avanzarán con el mecanismo previsto en el acuerdo para realizar revisiones anuales hasta el término de su vigencia en 2036.

A través de un mensaje, el funcionario explicó que sostuvo una conversación con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), Dominic LeBlanc, representante de Canadá, y la delegación mexicana para definir los siguientes pasos del proceso de revisión del tratado.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

México, uno de los países con menos aranceles

México fue uno de los países con menos aranceles en sus productos en Estados Unidos, a diferencia de otros países considerados como principales socios de Washington, informó el IMCO.

Aranceles de Estados Unidos a socios comerciales hasta marzo del 2026

México: 3.4%

Alemania: 9.8%

Vietnam: 6.8%

Corea del Sur: 8.0%

Japón: 9.7%

México, con cartas a favor para la revisión del T-MEC

Con todo lo anterior, el IMCO indicó que México ha fortalecido su posición como “proveedor estratégico de Estados Unidos”, ya que mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores; conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva por encima de la competencia directa.

De cara a la revisión del tratado, que ahora será anual, “la evidencia sugiere que México llega a la revisión del T-MEC en una posición relativamente favorable”, especifica el IMCO.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.