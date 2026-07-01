UNAM: México sostiene la competitividad del T-MEC con empleos de bajos salarios

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EE. UU. el más beneficiado del T_MEC: UNAM. Foto: Getty

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene un escenario de incertidumbre, mientras expertos de la UNAM señalaron que México sostiene parte de la competitividad regional mediante una mayor generación de empleos asociados al comercio con EE. UU., aunque los beneficios económicos y salariales se concentran en territorio estadounidense.

Durante distintos foros organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas analizaron los desafíos que enfrenta el T-MEC ante su proceso de revisión y los cambios en el entorno económico internacional.

México importa insumos para exportar a EE. UU.

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Raúl Vázquez López, explicó que uno de los aspectos relevantes en la renegociación del tratado es el aumento del valor agregado de terceros países, particularmente China, en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el académico, la participación de insumos provenientes de terceros países pasó de:

13% a 26.1% en la industria manufacturera entre 1995 y 2020.

19% a 50.7% en la industria electrónica durante el mismo periodo.

Durante su participación en el coloquio El nearshoring y el futuro del T-MEC, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), señaló que México importó insumos por aproximadamente 80 mil millones de dólares para elaborar exportaciones industriales dirigidas a Estados Unidos.

Según los datos presentados, ello derivó en un déficit cercano a 20 mil millones de dólares con China y de 30 mil millones de dólares con otros países.

UNAM señala diferencias en los beneficios del T-MEC

Al presentar el análisis sobre los saldos comerciales entre México y Estados Unidos, Vázquez López sostuvo que las remuneraciones generadas por el comercio bilateral muestran diferencias importantes entre ambos países.

Expuso que los salarios asociados al comercio en Estados Unidos son 68.6% superiores a los registrados en México, aunque el número de empleos relacionados con las exportaciones es más de cinco veces mayor en territorio mexicano.

De acuerdo con las cifras compartidas:

Un empleo vinculado a las exportaciones de Estados Unidos hacia México recibió en promedio 72 mil 770 dólares anuales .

. Un empleo relacionado con las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos percibió 7 mil 897 dólares al año, en promedio.

El investigador indicó que esta diferencia refleja la distribución de los beneficios dentro de las cadenas regionales de valor.

Asimismo, consideró que México contribuye a la competitividad regional mediante una amplia oferta de mano de obra, aunque los ingresos generados por esas actividades no guardan proporción con la rentabilidad obtenida.

Industria 4.0 plantea nuevos retos para México

Vázquez López añadió que el avance de la industria 4.0 modifica el funcionamiento de las cadenas globales de valor.

Indicó que cada vez se requiere una menor cantidad de empleos manufactureros de baja calificación. Además, actualmente el crecimiento del empleo se concentra en el sector servicios.

Ante este escenario, planteó que resulta necesario analizar si una estrategia de desarrollo basada principalmente en la manufactura seguirá siendo suficiente para generar empleos de mayor especialización en el largo plazo.

Expertos prevén incertidumbre en la revisión del T-MEC

Durante el mismo coloquio, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Celso Garrido Noguera, afirmó que la integración económica de América del Norte representa un elemento que favorece la continuidad del tratado, aunque anticipó ajustes durante el proceso de revisión.

Señaló que la inteligencia artificial y la revolución digital están transformando los modelos de negocio. Esto, consideró, modifica las condiciones bajo las cuales operan las cadenas productivas regionales.

También consideró que México requiere respuestas económicas más proactivas para fortalecer su desarrollo y crecimiento.

Garrido Noguera añadió que los procesos políticos en México y Estados Unidos influyen en la renegociación del tratado, lo que mantiene un escenario de incertidumbre.

Respecto a la política comercial estadounidense, indicó que las decisiones del presidente Donald Trump dificultan anticipar el rumbo que tomará la revisión del acuerdo.

A seis años del T-MEC, especialistas analizan su futuro

En el Seminario “A seis años del T-MEC: Balance y perspectivas desde la Universidad”, la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León, afirmó que el tratado es un instrumento relevante para la estabilidad económica de EE. UU.

Destacó que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá alcanzó niveles históricos y que México fortaleció su posición como principal socio comercial de Estados Unidos.

No obstante, señaló que persisten desafíos relacionados con la innovación tecnológica y la reducción de las desigualdades regionales, aspectos que, el tratado no ha resuelto.

Por su parte, Juan Carlos Barrón Pastor, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que México y Canadá buscan ampliar la vigencia del T-MEC por 16 años para otorgar mayor certidumbre al acuerdo.

Explicó que EE. UU. mantiene una postura de revisión, conserva aranceles sobre productos como el acero y el aluminio y busca modificar algunos aspectos del tratado.

Añadió que Canadá mantiene interés en preservar el carácter trilateral del acuerdo. México ha planteado mantener una estrategia de diálogo y proponer a América del Norte como un bloque competitivo frente a Asia.

El coordinador del seminario, Samuel Ortiz Velásquez, señaló que la revisión del tratado ocurre en un contexto de fragmentación productiva de la economía mundial, mientras el Gobierno de Estados Unidos ha expresado distintas posturas sobre el futuro del acuerdo comercial.

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