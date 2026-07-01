¿Qué pasa si no se renueva el T-MEC? Esto establece el tratado

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Revisiones anuales del T-MEC extienden tratado hasta 2036. Foto: Reuters

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra este miércoles a revisión formal, un proceso que ha despertado dudas sobre el futuro del acuerdo comercial. Aunque en reportes internacionales ha trascendido que Estados Unidos podría no respaldar su extensión automática, el propio tratado establece un mecanismo para que esto no signifique el fin inmediato del acuerdo.

En caso de que alguno de los tres países decida no renovar el tratado durante esta revisión, el T-MEC no desaparece automáticamente ni dejan de aplicarse sus reglas comerciales. El acuerdo contempla un proceso gradual para negociar su futuro, además de otro mecanismo distinto en caso de que alguno de sus integrantes decida retirarse por completo.

No renovar el T-MEC no significa que el tratado termine

Uno de los puntos que más dudas ha generado es qué ocurrirá si Estados Unidos, México o Canadá deciden no confirmar la extensión del tratado durante la revisión que inicia este año.

De acuerdo con el propio T-MEC, la negativa de alguno de los tres socios no cancela el acuerdo. Lo que ocurre es que se activa la denominada cláusula de revisión anual, mediante la cual los tres gobiernos deberán reunirse cada año para seguir negociando una posible extensión.

Mientras esas revisiones continúan, el tratado permanece vigente y las reglas comerciales siguen aplicándose entre los tres países.

Si durante ese periodo nunca se alcanza un acuerdo para extenderlo, entonces el T-MEC concluiría en 2036, cuando se cumplan los 16 años de vigencia originalmente establecidos desde su entrada en vigor.

¿Y si los tres países sí acuerdan extenderlo?

El escenario contrario también está previsto en el tratado.

Si durante la revisión de 2026 los tres gobiernos confirman que desean mantener vigente el acuerdo, el T-MEC se extenderá automáticamente por otros 16 años, por lo que permanecería vigente hasta 2042.

A partir de ese momento comenzarán revisiones anuales para evaluar el funcionamiento del tratado, aunque la siguiente decisión importante llegará en 2038.

Si en esa revisión conjunta los tres países vuelven a confirmar su continuidad, el acuerdo se extenderá nuevamente, ahora hasta 2058.

Salir del tratado es un procedimiento distinto

Otra de las confusiones más frecuentes es pensar que no renovar y abandonar el T-MEC significan lo mismo.

El propio acuerdo establece que cualquier país puede retirarse del tratado, pero ese procedimiento es independiente de la revisión que comienza este año.

Para hacerlo, el gobierno interesado debe presentar una notificación formal por escrito, la cual surtirá efecto seis meses después de haber sido entregada.

Es decir, aunque Estados Unidos decidiera no apoyar la extensión automática durante esta revisión, eso no significaría que abandone el tratado, ya que para ello tendría que activar el procedimiento específico previsto en el propio T-MEC. Por último, si ese fuera el caso, la decisión tendría que ser aprobada por el congreso norteamericano antes de sentenciar una salida.

La revisión de este año definirá el rumbo del acuerdo

La revisión que comienza esta semana será la primera desde la entrada en vigor del tratado y servirá para evaluar su funcionamiento y el interés de los tres países por mantenerlo a largo plazo.

Por ahora, el propio texto del T-MEC establece que ninguno de los escenarios implica una cancelación inmediata del acuerdo, por lo que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá continuará bajo las mismas reglas mientras el tratado permanezca vigente o hasta que alguno de los mecanismos previstos en el documento produzca un cambio formal.

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