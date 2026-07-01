Ebrard confirma que EE. UU. descarta extender el T-MEC; revisión será anual hasta 2036

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Ebrard confirma que habrá revisiones anuales para T-MEC en 2036. Foto: Reuters

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este miércoles 1 de julio que EE. UU. rechazó la posibilidad de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años, por lo que los tres países avanzarán con el mecanismo previsto en el acuerdo para realizar revisiones anuales hasta el término de su vigencia en 2036.

A través de un mensaje, el funcionario explicó que sostuvo una conversación con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), Dominic LeBlanc, representante de Canadá, y la delegación mexicana para definir los siguientes pasos del proceso de revisión del tratado.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

Ebrard descarta salida de EE. UU. del T-MEC

Marcelo Ebrard aclaró que, con la información disponible hasta este momento, Estados Unidos no ha notificado su intención de abandonar el tratado, mecanismo que requeriría un aviso con seis meses de anticipación.

“Eso no ha ocurrido, ni estimamos, por la información que tenemos hasta este momento, que vaya a ocurrir”, señaló.

El secretario explicó que el T-MEC contempla dos escenarios una vez iniciado el proceso de revisión:

Extender la vigencia del acuerdo por otros 16 años con el consentimiento de los tres países.

la vigencia del acuerdo por otros 16 años con el consentimiento de los tres países. Mantener la vigencia actual hasta 2036 y realizar revisiones cada año.

EE. UU. opta por revisiones anuales

Ebrard indicó que durante la conversación el representante comercial estadounidense informó que EE. UU. no está en posición de aceptar una extensión de 16 años.

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años; por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años“, explicó.

Añadió que este mecanismo permitirá revisar periódicamente los temas pendientes y reducir gradualmente los asuntos sujetos a negociación.

También recordó que el propio tratado establece que, durante esos 10 años, los tres países podrán acordar en cualquier momento una extensión adicional de 16 años si existe consenso.

Próxima reunión de revisión del T-MEC será el 20 de julio

El titular de Economía informó que la siguiente reunión formal sobre la revisión del T-MEC quedó programada para el 20 de julio, cuando las delegaciones de México y Estados Unidos retomarán las negociaciones.

Precisó que el objetivo es avanzar en la revisión prevista por el propio tratado y concluirla en un plazo razonable.

“No tenemos ni prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres“, afirmó.

El tratado seguirá vigente sin cambios

Ebrard aseguró que la decisión anunciada no modifica la operación del tratado en el corto plazo.

Explicó que el comercio entre México y Estados Unidos continuará desarrollándose bajo las reglas vigentes del T-MEC y que no habrá cambios inmediatos para empresas o inversionistas.

“El tratado sigue, va a seguir funcionando como está previsto hoy”, indicó.

El secretario agregó que el objetivo del Gobierno de México será que cada revisión anual permita resolver los temas pendientes y reducir progresivamente los asuntos sujetos a negociación.

Asimismo, adelantó que este jueves 2 de julio acudirá a la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde ofrecerá información adicional sobre el inicio del proceso de revisión del acuerdo comercial.

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