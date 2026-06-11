México tendrá un crecimiento económico “menor” este 2026, señala el Banco Mundial

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Foto: Getty

Este 2026, México alcanzará un crecimiento económico del 1.3%; sin embargo, el país seguirá por debajo del nivel de registrado en el 2023, de acuerdo con el Banco Mundial en su informe de Perspectivas Económicas Globales.

El Banco Mundial prevé que la economía mexicana crezca un 1.3% en 2026, después de una expansión estimada de apenas un 0.6% en 2025.

Siguiendo el ritmo de este 2026, el Banco Mundial consideró que México podría alcanzar un crecimiento económico del 1.7% en el 2027, así como uno de 1.9% durante el 2028.

Sin embargo, estas estimaciones siguen siendo menores al crecimiento del 3.1% establecido durante el 2023, la cifra más alta de los últimos años.

Crecimiento en América Latina

Entre las tres mayores economías latinoamericanas analizadas de forma individual en el informe, México presenta la menor previsión de crecimiento para 2026.

Argentina: 3.6%

Brasil: 1.9%

México: crecimiento del 1.3%

En América Latina y el Caribe se prevé que la economía crezca un 2.2% en este 2026, una cifra ligeramente menor al 2.3% registrado desde el 2023.

Sin embargo, el Banco Mundial considera que la economía latinoamericana y del Caribe podría mejorar en años siguientes, con una estimación de crecimiento del 2.5% y 2.6% para el 2027 y 2028.

Banco Mundial estima desaceleración

El Banco Mundial estimó que una desaceleración del crecimiento económico a nivel global, pues consideró que la economía solo crecerá un 2.5%, en comparación con el 2.9% estimado en 2025.

El economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, subrayó que “Asia es la parte más afectada de la economía global”.

Además, destacó que la desaceleración se debe a las consecuencias de conflictos relativamente recientes, como la pandemia del covid-19 y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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