Banco Mundial prevé desaceleración de crecimiento económico este 2026

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El conflicto bélico provocó el aumento de precios del petróleo. Foto: AFP.

El Banco Mundial estimó una desaceleración del crecimiento económico para este 2026, debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente iniciada por Estados Unidos e Israel.

En su informe Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial estimó un crecimiento del 2.5% para este año, un margen menor al 2.9% que hubo en el 2025; a su vez, estimó que la inflación global promediará un 4% a nivel mundial.

Existen previsiones de una desaceleración en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Bangladesh.

Por otra parte, las previsiones de crecimiento en América Latina y el Caribe son del 2.2%, lo que representa una ligera baja con respecto al 2.3% previsto en enero de este 2026.

Las consecuencias de este bajo crecimiento económico mundial afectan más a países de bajos ingresos este 2026. El economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, subrayó que “Asia es la parte más afectada de la economía global”.

“Asia Occidental está siendo golpeada por el conflicto. Asia Meridional se ve afectada por los mayores precios del petróleo, el gas, los minerales y los fertilizantes”, comentó”.

Especialmente, países del noreste y sureste asiático, como Filipinas, enfrentan dificultades por el aumento de los combustibles y minerales.

“Si el conflicto persiste, lo próximo que se verá afectado serán los precios de los alimentos, y eso significará problemas para el norte de África y el África subsahariana”, afirmó Indermit Gill.

Guerra entre Estados Unidos e Irán, una causa de la desaceleración

Esta desaceleración del crecimiento económico de este 2026 se debe principalmente a las consecuencias de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha disparado los precios del petróleo y afectado la distribución de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los estragos no solo son consecuencia del reciente conflicto bélico. El economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, destacó que los problemas de los últimos años han contribuido a mermar la resiliencia económica de los países, entre ellos la pandemia del covid-19, el cambio climático, la invasión rusa en Ucrania y los aranceles de Donald Trump.

Por ello, aseguró que la solución es “poner fin al conflicto en Ucrania, en el Golfo y en África Central, y no iniciar nuevas guerras.”

Banco Mundial plantea alternativas

El Banco Mundial subrayó que pondrán a disposición hasta 60 mil millones de dólares de forma inmediata para países en desarrollo más afectados por la crisis derivada del conflicto bélico de Medio Oriente. Incluso, podría elevar la cifra a 100 mil millones de dólares en un plazo de 15 meses, indicó AFP.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, subrayó que “estamos proporcionando liquidez donde se necesita ahora, y estamos preparados con financiamiento adicional, garantías y soluciones del sector privado si las presiones se intensifican.”

Además, el informe hizo un llamado a una acción coordinada de política global que aborde el conflicto y refuerce los mecanismos de asistencia alimentaria de emergencia.

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