Primer duelo ya empezó: México y Sudáfrica frente a frente en progreso social

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México vs Sudáfrica, en bienestar social. Foto: UnoTV/IA

Si bien el 11 de junio está programado como el partido inaugural del Mundial 2026, lo cierto es que el enfrentamiento entre México y Sudáfrica ya comenzó… aunque fuera de la cancha. A propósito de su debut mundialista, un análisis de México, ¿Cómo Vamos? comparó el desempeño de estos dos rivales en áreas como salud, educación, seguridad, derechos, vivienda y acceso a oportunidades, y así quedó el marcador.

Según los datos de México, ¿Cómo Vamos?, el país anfitrión supera a Sudáfrica en el indicador general de progreso social y también gana en siete de los 12 componentes evaluados.

México registra un Índice de Progreso Social de 68.73 puntos y ocupa el lugar 75 a nivel mundial, mientras que Sudáfrica obtiene 66.25 puntos y se ubica en la posición 91 del ranking internacional.

El ejercicio funciona como una especie de “marcador social” previo al encuentro futbolístico del 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

México anota goles en salud, vivienda y calidad ambiental

Según los datos del IPS, México tiene ventajas importantes en variables relacionadas con bienestar básico y calidad de vida.

Entre los componentes donde México supera a Sudáfrica destacan:

Nutrición y Salud Básica: 86.38 contra 66.54

Agua y Saneamiento: 83.33 contra 63.19

Vivienda: 82.70 contra 79.20

Seguridad: 64.78 contra 47.49

Salud: 56.64 contra 53.58

Calidad Ambiental: 66.61 contra 64.08

Sociedad Inclusiva: 67.07 contra 56.95

El diferencial más amplio aparece en seguridad, donde Sudáfrica se encuentra entre los países peor evaluados del mundo al ocupar la posición 161 global.

Sudáfrica marca tantos en derechos y acceso digital

Aunque México lidera el marcador general, Sudáfrica también muestra fortalezas importantes en algunos indicadores sociales.

La nación africana supera a México en:

Educación Básica

I nformación y Comunicaciones

Derechos y Voz

Libertad y Elección

Educación Avanzada

En particular, Sudáfrica destaca en derechos ciudadanos y libertades individuales, rubro en el que ocupa el lugar 31 mundial, por encima de México.

Marcador social: México 7-5 Sudáfrica

Tomando en cuenta los 12 componentes del Índice de Progreso Social, México gana siete categorías y Sudáfrica cinco.

Marcador final IPS:

México 7 — 5 Sudáfrica

Además del desempeño social, México también presenta mejores cifras económicas y demográficas.

El PIB per cápita mexicano asciende a 22 mil 33 dólares, frente a los 13 mil 599 dólares de Sudáfrica. Asimismo, México tiene una población de 130.8 millones de habitantes, prácticamente el doble que la sudafricana.

El partido real será el 11 de junio

México y Sudáfrica se enfrentarán el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en uno de los encuentros más esperados del Grupo A.

Pero antes del silbatazo inicial, los datos del Índice de Progreso Social ya ofrecen un primer resultado fuera de la cancha: México llega mejor posicionado en bienestar y calidad de vida.

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