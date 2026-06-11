Mundial 2026 impulsa vuelos, pero México registra caída en reservas

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Las alzas en reservas aéreas se concentran en ciudades estadounidenses. FOTO: Getty

La llegada de la Copa Mundial FIFA 2026 ya comienza a reflejarse en la industria aérea. De acuerdo con un las reservas de vuelos hacia las ciudades sede del torneo muestran un crecimiento frente al mismo periodo de 2025, aunque las ciudades mexicanas presentan una tendencia distinta al resto de Norteamérica.

El reporte, publicado el 5 de junio de 2026, compara las reservaciones realizadas para viajar entre junio y julio de 2026 con las registradas un año antes. Mientras la mayoría de las ciudades anfitrionas de Estados Unidos y Canadá reportan aumentos, Ciudad de México y Guadalajara registran una disminución en las reservas anticipadas.

Reservas para el Mundial 2026 crecen en Norteamérica

La IATA destaca que el Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el organismo, las mayores alzas en reservas aéreas se concentran en ciudades estadounidenses como Nueva York, Dallas, Atlanta y Seattle, además de sedes canadienses como Toronto y Vancouver.

El comportamiento refleja que muchos aficionados ya comenzaron a planear sus viajes para seguir a sus selecciones durante el torneo.

¿Por qué bajan las reservas en Ciudad de México y Guadalajara?

Aunque México albergará el partido inaugural y encuentros de fase de grupos, la IATA señala que la caída en reservas anticipadas podría responder a varios factores.

Entre ellos destacan:

Una curva de compra más tardía de los viajeros.

Mayor dependencia de visitantes regionales y de corta distancia.

El tipo de partidos asignados a las sedes mexicanas.

El reporte explica que México recibirá encuentros de fase de grupos, dieciseisavos de final y un partido de octavos, mientras que varias ciudades estadounidenses albergarán instancias más avanzadas del torneo.

México abrirá el torneo más grande de la historia

La FIFA programó el partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México, mientras que la final se disputará en el área de Nueva York, en el MetLife Stadium.

La IATA también destacó que el formato multinacional generará una importante demanda de vuelos domésticos e internacionales, debido a que miles de aficionados se desplazarán entre distintas ciudades y países para seguir la competencia.

Además, Estados Unidos implementó medidas para agilizar el procesamiento de visas, incluyendo el despliegue de 500 funcionarios consulares adicionales y el sistema FIFA PASS para priorizar citas de entrevista para los poseedores de boletos.

A un año del torneo, los datos muestran que el interés por el Mundial ya impacta la demanda aérea, aunque el comportamiento de las sedes mexicanas sigue una dinámica distinta a la observada en Estados Unidos y Canadá.

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