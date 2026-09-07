El Monte de Piedad da más tiempo para recuperar prendas empeñadas; consulta el calendario confirmado

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Artículo en el Nacional Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

El Nacional Monte de Piedad se mantiene en huelga, por lo que anunció que extenderá las fechas de comercialización de artículos empeñados. Por ello, dio a conocer un nuevo calendario, dando oportunidad a las personas para “salvar” sus prendas. Sin embargo, advirtieron que la medida no aplica para el empeño de auto sin resguardo.

Nuevo calendario de ventas de artículos del Nacional Monte de Piedad

De acuerdo con el nuevo calendario oficial, las fechas de comercialización previstas para septiembre quedan de la siguiente manera: si la fecha de comercialización era el 8 y 9 de septiembre de 2026, la nueva fecha será el 12 de marzo de 2027.

En caso de que la fecha de comercialización estuviera prevista del 10 al 19 de septiembre, ahora será el 13 de marzo de 2027.

Para las fechas del 21 al 26 de septiembre, serán para el 16 de marzo de 2027.

Mientras que del 28 al 30 de septiembre, la nueva fecha será el 17 de marzo de 2027.

En caso de que las fechas de comercialización estuvieran previstas para octubre, el calendario marca que serán:

Del 1 al 5 de octubre cambian al 17 de marzo de 2027

Del 6 al 10 de octubre cambian al 18 de marzo de 2027

Del 12 al 20 de octubre cambian al 19 de marzo de 2027

Del 21 al 31 de octubre cambian al 20 de marzo de 2027

¿Cómo saber cuál era la fecha de comercialización original?

Para consultar la fecha original de comercialización, los usuarios deben revisar su contrato de empeño. En caso de haber realizado un refrendo, la fecha original puede consultarse en el comprobante o recibo entregado al momento de hacer el pago.

Además, el Nacional Monte de Piedad explica que si se desea hacer el pago de desempeño, “nosotros resguardaremos su artículo hasta el restablecimiento de nuestro servicio sin cobro de comisión por custodia y se lo entregaremos en la sucursal donde realizó su empeño”, asegura la institución.

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