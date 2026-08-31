No declarar, simular operaciones y más: acciones que podrían llamar la atención del SAT

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SAT mantiene vigilancia en las operaciones financieras. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigilancia en todas las operaciones y algunos movimientos encienden sus alarmas y lo llevan, en ciertos casos, a emprender procedimiento para evitar delitos.

Situaciones que podrían ponerte bajo la lupa del SAT

Superar el límite establecido por el SAT

Aunque el SAT no establece un monto límite para tener en las cuentas bancarias, sí es muy claro en cuál es la suma máxima permitida en depósitos. En caso de rebasarla, se deberá pagar un impuesto, según lo establece la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

En el artículo 4 de la ley, las autoridades fiscales detallan que se pagará impuesto cuando los depósitos mensuales superen 15 mil pesos.

“Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se realicen tales depósitos”. Artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

La ley explica que los 15 mil pesos límite podrían superarse en un solo depósito, o bien, en varios depósitos en el plazo de un mes.

No hacer la declaración anual

Una de las cosas que podría conllevar problemas es no hacer la declaración anual dentro del tiempo establecido por el SAT. En esos casos, el SAT impondrá multas de hasta 22 mil 400 pesos.

Simular operaciones

Entre las cosas que ponen la lupa del SAT está la simulación de gastos para reducir los montos de ISR e IVA que se deben pagar, o solicitar devoluciones de un IVA que no se pagó.

Emitir facturas para evadir impuestos

El SAT las conoce como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Y las describe como aquellas que venden las facturas para ser deducidas por EDOS. El contenido de las facturas es falso “porque la operación en realidad no existe, no se realizó la venta o la prestación de un servicio”.

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