Colegiaturas y transporte escolar: qué puedes deducir ante el SAT en 2026

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Foto: Cuartoscuro.

Con el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a las personas físicas considerar como deducciones personales algunos gastos relacionados con la educación, entre ellos las colegiaturas y el transporte escolar, siempre que se cumplan los requisitos fiscales establecidos.

El beneficio aplica para pagos de servicios educativos realizados en instituciones privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

¿Cuánto puedes deducir por colegiaturas ante el SAT?

De acuerdo con el SAT, el monto que puede disminuirse por concepto de colegiaturas tiene un límite anual por cada alumno y depende del nivel educativo que curse.

Los topes establecidos son:

Preescolar: 14 mil 200 pesos

14 mil 200 pesos Primaria: 12 mil 900 pesos

12 mil 900 pesos Secundaria: 19 mil 900 pesos

19 mil 900 pesos Profesional técnico: 17 mil 100 pesos

17 mil 100 pesos Bachillerato o equivalente: 24 mil 500 pesos

Estos montos corresponden a los límites anuales de deducción por alumno. La autoridad fiscal señala que los pagos deben corresponder únicamente a los servicios de enseñanza de acuerdo con los programas y planes de estudio autorizados.

Si durante el mismo ejercicio fiscal se realizan pagos correspondientes a dos niveles educativos para un mismo alumno, el límite aplicable será el correspondiente al monto más alto de los dos niveles.

¿Qué requisitos pide el SAT para deducir colegiaturas?

Para que las colegiaturas sean deducibles, es necesario que el contribuyente cuente con el comprobante fiscal correspondiente y que el pago se haya realizado mediante alguno de los medios autorizados.

El pago debe hacerse mediante:

Transferencia electrónica

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta de servicios

Cheque nominativo

Además, el pago debe realizarse desde una cuenta a nombre del contribuyente. Los pagos efectuados en efectivo no cumplen con el requisito para aplicar esta deducción.

La factura también debe contener información específica. El SAT indica que el comprobante debe incluir el RFC correcto del contribuyente, así como los datos del estudiante, entre ellos su nombre y CURP, el nivel educativo y la clave de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Asimismo, el CFDI debe señalar el Uso de CFDI D10, Pagos por servicios educativos, además de la clave de producto y servicio correspondiente.

Transporte escolar también puede ser deducible

El transporte escolar también puede formar parte de las deducciones personales, pero existen condiciones específicas para que proceda.

El SAT establece que este gasto puede deducirse cuando el servicio sea obligatorio para los alumnos o cuando esté incluido en la colegiatura para todos los estudiantes. Además, el concepto debe aparecer separado en la factura.

Para este concepto, el comprobante fiscal debe identificar el gasto como transporte escolar y utilizar el Uso de CFDI D08, Gastos de transportación escolar obligatoria. También debe contener el RFC correcto y señalar la forma de pago utilizada.

El SAT establece que el monto total de deducciones personales por transporte escolar no puede superar cinco UMA anuales o 15% del total de los ingresos, considerando el monto que resulte menor.

¿Qué gastos escolares no son deducibles?

No todos los pagos relacionados con el regreso a clases pueden incluirse como deducciones personales. En el caso de las colegiaturas, las cuotas por inscripción y reinscripción no son deducibles.

Tampoco forman parte de esta deducción conceptos como:

Útiles escolares

Uniformes

Actividades recreativas

Cursos extracurriculares

Recargos

Becas o apoyos económicos

Excursiones y eventos escolares

En el caso del transporte, tampoco son deducibles gastos como taxis, gasolina, seguros o servicios de transporte que no sean obligatorios para los alumnos conforme a las condiciones establecidas por el SAT.

¿Dónde revisar las deducciones del SAT?

Las facturas correspondientes a colegiaturas y transporte escolar pueden consultarse mediante el Visor de deducciones personales del SAT. La herramienta permite revisar los comprobantes identificados por la autoridad y consultar datos como el RFC del emisor, folio fiscal, descripción del servicio, importe, forma de pago y tipo de deducción.

Si una factura no aparece en el sistema, el contribuyente puede revisar el comprobante y, cuando corresponda, incorporarlo manualmente durante la presentación de su declaración anual.

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