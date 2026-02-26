La Corte sesionó, por primera vez, fuera de su sede nacional: en Tenejapa, Chiapas

GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó por primera vez fuera de su sede en la Ciudad de México y lo hizo en Tenejapa, Chiapas, ante más de 2 mil personas reunidas en la explanada municipal.

En esta sesión extraordinaria en territorio, ministras y ministros abordaron temas sobre autonomía indígena y facultades estatales, con reconocimiento del autogobierno indígena.

El caso central fue el de La Candelaria, comunidad de San Cristóbal de Las Casas, que desde hace años solicitó recibir directamente el presupuesto público que le corresponde.

La Corte reconoce omisión del Congreso de Chiapas

Durante la sesión, el Pleno de la SCJN determinó que el Congreso de Chiapas incurrió en una omisión legislativa.

Esto ha impedido que los pueblos indígenas sean reconocidos plenamente como sujetos de derecho público, con autoridades propias y formas internas de organización.

La Corte ordenó al Congreso local legislar para garantizar estos derechos y fijó un plazo de 180 días, contados a partir de la expedición de la Ley General que dará contenido al artículo 2° constitucional.

Además, instruyó al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas a adoptar medidas inmediatas en un plazo de 90 días para garantizar el autogobierno de la comunidad tsotsil.

Entre esas acciones está la entrega oportuna de los recursos públicos que le corresponden.

“La justicia caminó hacia las comunidades”

El magistrado presidente, Hugo Aguilar, calificó la jornada como histórica y afirmó que el objetivo fue acercar la justicia a la población.

Señaló que la libre determinación de los pueblos indígenas no puede quedarse sólo en discurso o en papel.

Con esta resolución, la SCJN estableció obligaciones concretas para autoridades estatales y municipales.

