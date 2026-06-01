Confianza empresarial cae en mayo, acumula 15 meses por debajo del nivel de optimismo

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Confianza empresarial hila 15 meses a la baja. Foto: Getty Images

La confianza empresarial, medida a través del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), se ubicó en 48.2 puntos en mayo de 2026, con lo que acumuló 15 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que marca la diferencia entre una percepción favorable y una desfavorable sobre la situación económica, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que el indicador registró una disminución mensual de 0.1 puntos respecto a abril y una caída anual de 0.5 puntos frente a mayo de 2025.

El IGOEC se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) y refleja la percepción de directivos de los sectores de manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros sobre la economía nacional y el desempeño de sus empresas.

En mayo 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza #IGOEC se ubicó en 48.2 puntos y representó una caída mensual de 0.1 puntos. Respecto a mayo 2025, disminuyó 0.5 puntos.



Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial… pic.twitter.com/qZUcGGD66L — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 1, 2026

Indicador de confianza empresarial mantiene tendencia por debajo de 50 puntos

El resultado de mayo confirma la permanencia de la confianza empresarial en niveles inferiores al umbral de optimismo. Con los 48.2 puntos registrados en el quinto mes del año, el indicador prolongó una racha de 15 meses consecutivos en terreno negativo.

Los resultados sectoriales mostraron comportamientos diferenciados:

Industrias manufactureras: 47.5 puntos, una caída mensual de 0.4 puntos

Construcción: 47.8 puntos, descenso de 0.3 puntos

Comercio: 48.3 puntos, baja de 0.7 puntos

Servicios privados no financieros: 48.4 puntos, incremento de 0.4 puntos

A pesar del avance observado en servicios, ninguno de los cuatro sectores alcanzó el nivel de 50 puntos.

Manufactura acumula 15 meses en terreno pesimista

El Indicador de Confianza Empresarial de Industrias Manufactureras se ubicó en 47.5 puntos durante mayo de 2026.

Con este resultado, el sector acumuló también 15 meses consecutivos por debajo de 50 puntos.

Entre los componentes evaluados, el rubro “Momento adecuado para invertir” registró 32.4 puntos, con una disminución mensual de 1.8 unidades. En contraste, la percepción sobre la situación económica futura del país alcanzó 51.4 puntos, mientras que la expectativa sobre la situación futura de la empresa llegó a 55.8 puntos.

Por actividad económica, los descensos anuales más pronunciados se observaron en:

Derivados del petróleo, química, plástico y hule: -3.3 puntos

Textiles, prendas de vestir, cuero, piel, madera y papel: -3.2 puntos

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles: -2.9 puntos

Construcción suma 21 meses debajo del umbral de optimismo

El indicador correspondiente al sector construcción se ubicó en 47.8 puntos durante mayo.

De acuerdo con el Inegi, este sector acumuló 21 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

El componente relacionado con el momento adecuado para invertir registró 26.1 puntos, el nivel más bajo entre los rubros evaluados. En cambio, la percepción sobre la situación económica futura de la empresa alcanzó 60.5 puntos.

La situación económica presente de la empresa se colocó en 49.3 puntos, ligeramente por debajo del umbral de optimismo.

Comercio registra la mayor caída mensual

El sector comercio reportó el mayor retroceso mensual entre las actividades analizadas.

Su indicador de confianza empresarial pasó a 48.3 puntos tras disminuir 0.7 puntos respecto a abril.

Con ello, acumuló 15 meses consecutivos por debajo de 50 puntos.

Dentro de sus componentes, el indicador de momento adecuado para invertir alcanzó 30.2 puntos, mientras que la percepción sobre la situación económica futura de la empresa se ubicó en 58 puntos.

Por dominio de actividad, el comercio al por menor registró 51.7 puntos, mientras que el comercio al por mayor se colocó en 45.3 puntos.

Servicios privados no financieros muestran ligera recuperación

El único avance mensual se observó en los servicios privados no financieros.

Su indicador aumentó 0.4 puntos y se situó en 48.4 unidades durante mayo.

A pesar de esta mejora, el sector acumuló ocho meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos.

Entre sus componentes destacó la expectativa sobre la situación económica futura de la empresa, que alcanzó 57.8 puntos, mientras que la percepción de la situación económica presente del país se ubicó en 45.7 puntos.

Por actividad económica, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas registraron una disminución anual de 4 puntos, al pasar de 52.9 a 49.0 puntos. En contraste, los servicios de información en medios masivos aumentaron de 47.0 a 48.1 puntos.

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