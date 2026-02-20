México desplaza a Canadá como principal destino de exportaciones de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

México desplaza a Canadá en exportaciones a EE. UU. Foto: Getty

México superó a Canadá como principal destino de exportaciones de EE. UU. en 2025, al recibir 337.9 mil millones de dólares, equivalentes al 15.5% del total, según datos del Departamento de Comercio de EE. UU.. La cifra rebasó los 336.5 mil millones enviados a Canadá, que representaron el 15.4%.

El Consejo Coordinador Empresarial señaló que fue la primera vez, en términos anuales, que más exportaciones estadounidenses llegaron a México que a Canadá. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, difundió el dato como indicador del peso del intercambio bilateral.

México, mercado clave para industrias estadounidenses

Datos difundidos indican que México es el principal destino para el 25% de los sectores industriales de Estados Unidos. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señaló que, desde 2020, México es el destino de exportación más estable y de mayor crecimiento para la economía estadounidense.

El informe también indica que, en 15 años, las exportaciones estadounidenses hacia México se duplicaron, lo que refleja el crecimiento del mercado consumidor mexicano.

Contexto comercial y tensiones con Canadá

Durante años, autoridades de Canadá defendieron su posición como principal mercado para las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, el cambio en la política comercial impulsado por el presidente Donald Trump generó tensiones entre Ottawa y Washington.

Datos de Statistics Canada indican que las importaciones desde Estados Unidos cayeron 6.2% en diciembre, mientras que las exportaciones canadienses a ese país disminuyeron 5.7%. El país registró en 2025 su superávit comercial más estrecho con EE. UU. en cinco años.

Postura del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación económica con Estados Unidos se basa en una “integración con soberanía”. Señaló que México no sólo exporta más hacia ese país, sino que también es su principal comprador de productos estadounidenses.

Indicó que el comercio bilateral se mantiene dinámico incluso en un contexto de aranceles a sectores como acero, aluminio y vehículos. Subrayó que la relación se sustenta en cadenas productivas compartidas en América del Norte.

Superávit comercial y competencia con China

México registró en 2025 un superávit comercial récord con Estados Unidos y se acerca a los niveles de China. El saldo favorable mexicano fue de 196 mil 913 millones de dólares, un aumento de 14.8% anual, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU..

El superávit de China se ubicó en 202 mil 071 millones de dólares, una caída de 31.6%. La diferencia entre ambos países fue de 5 mil 158 millones, menor a la registrada en años previos.

Comercio bilateral en expansión

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron 492 mil 513 millones de dólares, un crecimiento de 5.6% anual. En el mismo periodo, las importaciones mexicanas desde ese país sumaron 309 mil 799 millones de dólares.

El intercambio se mantiene impulsado por cadenas productivas integradas en sectores como:

Automotriz

Electrónico

Dispositivos médicos

Textil

Funcionarios estadounidenses han señalado que el producto manufacturado promedio proveniente de México contiene alrededor de 40% de contenido estadounidense, lo que refleja la integración industrial.

Tendencias del comercio estadounidense

Estados Unidos registró un déficit comercial de bienes de 1.23 billones de dólares en 2025, con un aumento anual de 2.4%. Análisis del Congreso estadounidense indican que la mayoría de los economistas atribuyen este fenómeno a factores macroeconómicos como el desequilibrio entre ahorro e inversión.

En ese contexto, México ha capturado parte de la reducción del déficit comercial estadounidense con China, lo que refuerza su papel dentro de las cadenas de suministro regionales.

