Nuevo simulador de Airbus llega a México para entrenar emergencias aéreas

GENERANDO AUDIO...

Foto: ASA y Airbus México

Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Airbus México Training Centre firmaron un convenio para incorporar un simulador A320 Door Trainer al Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), con el objetivo de fortalecer la capacitación de sobrecargos y personal aeronáutico.

El equipo especializado permitirá realizar prácticas en escenarios de emergencia mediante un sistema que reproduce condiciones reales de operación de una aeronave.

Buscan reforzar seguridad operacional

Durante la firma del convenio, el director general de ASA, Carlos Manuel Merino Campos, señaló que la incorporación del simulador busca fortalecer la capacitación especializada y elevar los estándares de seguridad operacional.

Indicó que el nuevo equipo permitirá a aspirantes a sobrecargos desarrollar prácticas más cercanas a situaciones reales.

Merino Campos afirmó que el acuerdo con Airbus México Training Centre permitirá utilizar el simulador con fines de capacitación y adiestramiento en el CIIASA.

Añadió que la medida busca fortalecer la formación de personal especializado dentro del sector aeronáutico mexicano.

Airbus destaca colaboración con instituciones de formación

Por su parte, el representante legal de Airbus México Training Centre, Michel-Pierre Petit, destacó la importancia de la cooperación entre la industria aeronáutica y las instituciones dedicadas a la formación especializada.

ASA señaló que la colaboración forma parte de las acciones para impulsar la profesionalización y el desarrollo de talento especializado en la aviación mexicana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.