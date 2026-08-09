Bajo la lupa: lechuga, jalapeño, aguacate y ganado mexicanos enfrentan restricciones en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Productos mexicanos en la lupa de EE. UU. Fotos: Getty/Cuartoscuro

En las últimas semanas, Estados Unidos ha aplicado investigaciones, restricciones y medidas de inspección que involucran a productos agropecuarios mexicanos como lechuga, chile jalapeño, aguacate y ganado, aunque cada caso tiene una causa y alcance diferente.

La lechuga mexicana está relacionada con una investigación sanitaria por un brote de ciclosporiasis, mientras que el chile jalapeño es investigado por un brote de Salmonella Javiana. En el caso del aguacate, la suspensión temporal de inspecciones estadounidenses en Michoacán ocurrió por cuestiones de seguridad de los funcionarios. El ganado mexicano, por su parte, enfrenta restricciones vinculadas con el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

También aparecen cilantro y perejil entre los productos mexicanos señalados bajo revisión, aunque no se documentó una suspensión específica de sus importaciones en la información proporcionada.

Las medidas ocurren mientras México y Estados Unidos mantienen la revisión del T-MEC y aplican controles sanitarios, fitosanitarios y de seguridad que tienen efectos sobre el intercambio comercial.

Productos mexicanos bajo la lupa. Imagen: UnoTV

Lechuga mexicana: investigación por Cyclospora

La lechuga mexicana quedó bajo atención de autoridades estadounidenses después de una investigación relacionada con un brote de ciclosporiasis, enfermedad provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

La investigación involucró productos de Taylor Farms, empresa con operaciones en México. El país produce aproximadamente 550 mil toneladas de lechuga al año. Cerca de la mitad se exporta y Estados Unidos concentra aproximadamente 94% de esos envíos.

Como parte de la investigación, Cofepris realizó inspecciones y tomó muestras en instalaciones relacionadas con Taylor Farms en México. De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades mexicanas no encontraron Cyclospora en las muestras analizadas.

Taylor Farms suspendió durante dos semanas las operaciones de una planta localizada en Doctor Mora, Guanajuato, mientras continuaban las investigaciones sanitarias.

La situación también tuvo efectos comerciales en Estados Unidos. Sysco suspendió temporalmente la compra de lechuga iceberg procedente de México y de Taylor Farms mientras continuaba la investigación.

El presidente estadounidense Donald Trump también mencionó la posibilidad de establecer un arancel a la lechuga mexicana durante declaraciones relacionadas con el brote.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece que toda la lechuga mexicana esté contaminada ni señala un cierre general de las importaciones de este producto.

Chile jalapeño: investigación por Salmonella

El chile jalapeño mexicano también está relacionado con una investigación sanitaria en Estados Unidos debido a un brote de Salmonella Javiana.

La cadena de restaurantes Chipotle retiró de manera preventiva jalapeños de algunos establecimientos mientras las autoridades investigaban el origen del brote.

Al 6 de agosto, se habían identificado 345 personas enfermas en 27 estados de Estados Unidos, además de 36 hospitalizaciones. No se habían reportado fallecimientos asociados con el brote.

La investigación estadounidense identificó dentro de la cadena de suministro a productores de Sinaloa y a un empacador ubicado en Nuevo León.

Después de recibir la notificación de las autoridades estadounidenses, Cofepris inició una investigación en una planta empacadora de chiles jalapeños en Nuevo León y tomó muestras para detectar Salmonella y E. coli.

En la información proporcionada no existe una confirmación de contaminación por Salmonella en los jalapeños mexicanos investigados. Por ello, el caso permanece como una investigación sanitaria entre autoridades de ambos países.

Aguacate: suspensión de inspecciones en Michoacán

El caso del aguacate mexicano tiene una causa diferente.

Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones de sus inspectores del USDA en Michoacán, una medida que afectó el proceso de inspección requerido para las exportaciones de aguacate hacia ese país.

La suspensión estuvo relacionada con cuestiones de seguridad y amenazas contra funcionarios estadounidenses que trabajan en Michoacán. La información proporcionada no la vincula con una alerta sanitaria sobre el aguacate.

Durante 2025, México exportó aproximadamente 1.28 millones de toneladas de aguacate, con un valor cercano a 3 mil 696 millones de dólares. Alrededor de 87% de esas exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos.

Representantes del sector aguacatero de Michoacán estimaron pérdidas de entre 10 y 15 millones de dólares por cada día que permaneciera interrumpido el flujo de exportaciones hacia Estados Unidos.

En este caso, la afectación comercial estuvo relacionada con la suspensión de las inspecciones estadounidenses por motivos de seguridad y no con una investigación sanitaria del producto.

Ganado mexicano: restricciones por gusano barrenador

El ganado mexicano enfrenta una situación relacionada con el gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que afecta principalmente al ganado.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano debido a la presencia de esta plaga. La medida generó pérdidas económicas para productores mexicanos.

De acuerdo con la información proporcionada, las pérdidas para el sector pecuario llegaron a estimarse en hasta mil 850 millones de dólares.

El antecedente se remonta a noviembre de 2024, cuando Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de ganado mexicano después de la detección de casos relacionados con el gusano barrenador.

Para 2026, ambos países acordaron avanzar hacia una reapertura gradual de la frontera.

La primera reapertura está prevista para Agua Prieta, Sonora, con la posibilidad de extender posteriormente el proceso a otros puntos fronterizos.

Cilantro y perejil también aparecen bajo revisión

El cilantro y el perejil forman parte de la relación de productos mexicanos mencionados en la información publicada por UnoTV el 7 de agosto como mercancías bajo revisión de autoridades estadounidenses.

Sin embargo, en los datos proporcionados no se identifica para estos productos una medida específica de suspensión de importaciones, retiro comercial o cierre fronterizo.

Por ello, su situación es distinta a la de la lechuga, el jalapeño, el aguacate y el ganado, cuyos casos sí tienen medidas o investigaciones concretas documentadas.

Los principales casos pueden resumirse de la siguiente manera:

Lechuga: investigación relacionada con Cyclospora y suspensión temporal de compras por parte de Sysco

investigación relacionada con Cyclospora y suspensión temporal de compras por parte de Sysco Chile jalapeño: investigación por un brote de Salmonella Javiana

investigación por un brote de Salmonella Javiana Aguacate: suspensión temporal de inspecciones del USDA en Michoacán por cuestiones de seguridad

suspensión temporal de inspecciones del USDA en Michoacán por cuestiones de seguridad Ganado: restricciones de importación relacionadas con el gusano barrenador y reapertura gradual

restricciones de importación relacionadas con el gusano barrenador y reapertura gradual Cilantro: producto mencionado bajo revisión, sin una suspensión específica identificada

producto mencionado bajo revisión, sin una suspensión específica identificada Perejil: producto mencionado bajo revisión, sin una suspensión específica identificada

¿Qué peso tiene Estados Unidos para estos productos mexicanos?

La importancia de las medidas se relaciona con la participación que tiene Estados Unidos en las exportaciones agroalimentarias mexicanas.

En la lechuga, aproximadamente 94% de las exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense.

En el aguacate, cerca de 87% de las exportaciones mexicanas llegaron a Estados Unidos durante 2025.

Por ello, una interrupción temporal puede afectar a productores, empacadores, distribuidores y exportadores, incluso cuando la medida se limita a determinadas empresas, regiones o productos.

Los casos también muestran que las causas de las medidas son diferentes. En la lechuga y el jalapeño existen investigaciones sanitarias; en el aguacate, una suspensión de inspecciones por seguridad; y en el ganado, una restricción sanitaria relacionada con una plaga.

Revisión del T-MEC y comercio agroalimentario

Las medidas ocurren mientras México y Estados Unidos revisan la relación comercial establecida bajo el T-MEC.

De acuerdo con la información proporcionada, aproximadamente 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos del T-MEC, mientras que más de 80% del valor de las exportaciones mexicanas permanece protegido frente a determinados aranceles adicionales.

Los casos de productos agropecuarios mexicanos bajo revisión no corresponden, por tanto, a una sola medida comercial. En ellos intervienen distintos factores:

Controles sanitarios

Inspecciones

Medidas fitosanitarias

Seguridad de funcionarios

Investigaciones sobre posibles contaminantes

Enfermedades y plagas

Restricciones temporales

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.