¿Oferta irresistible? Condusef advierte por fraudes al contratar vacaciones

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Considera fraudes antes de planear tus vacaciones. Foto: Cuartoscuro

La Condusef recomienda tomar precauciones al contratar viajes, hospedajes y promociones durante las vacaciones, debido a que las ofertas falsas pueden utilizarse para obtener dinero o información personal y bancaria.

La búsqueda de promociones puede llevar a las personas a tomar decisiones rápidas para no perder una supuesta oportunidad. Esa urgencia puede ser aprovechada en distintos tipos de fraudes turísticos, como agencias fantasma, hospedajes inexistentes y páginas falsas.

Una promoción con un precio considerablemente menor al de otras opciones no necesariamente representa una oportunidad. Antes de realizar un pago, es importante verificar quién ofrece el servicio, cuáles son sus condiciones y qué comprobantes entrega.

Señales que indican estafas en vacaciones, según Condusef

Entre las señales de alerta que pueden indicar un posible fraude se encuentran:

Precios mucho más bajos que los ofrecidos en otros sitios

Presión para transferir dinero de inmediato

Cuentas nuevas o con poca información

Falta de domicilio físico o datos fiscales

Solicitud de pagos únicamente mediante transferencia

Negativa a entregar contratos o comprobantes

Una empresa formal debe proporcionar información sobre los costos del servicio, políticas de cancelación, medios de contacto y comprobantes de pago.

Además, antes de contratar un servicio turístico se recomienda revisar opiniones externas y consultar el Buró Comercial de PROFECO, con el objetivo de conocer información disponible sobre proveedores y establecimientos.

Hospedajes falsos y robo de información bancaria

Los hospedajes inexistentes son otra modalidad de fraude turístico. En estos casos, las personas pueden utilizar fotografías reales de hoteles, casas o departamentos para ofrecer una propiedad que no está disponible o que incluso no existe.

El engaño puede concretarse cuando se solicita un depósito anticipado para asegurar una reservación. El problema se descubre cuando el viajero llega al destino y encuentra que la reservación no fue registrada.

Para reducir el riesgo, se recomienda:

Reservar mediante plataformas reconocidas

Confirmar directamente la reservación con el hotel o alojamiento

Evitar realizar pagos fuera de la plataforma utilizada

Verificar la dirección y los teléfonos del establecimiento

La prevención también debe mantenerse después de realizar una reservación. Durante las vacaciones, la Condusef recomienda evitar operaciones financieras mediante redes Wi-Fi públicas, debido a que pueden representar un riesgo para la información.

También es recomendable ingresar a las páginas de bancos y aerolíneas escribiendo directamente sus direcciones web, en lugar de acceder mediante enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos.

Otras medidas para proteger las finanzas durante un viaje son activar las alertas de movimientos en la banca móvil, mantener las tarjetas a la vista al momento de pagar y revisar de manera constante los movimientos y comprobantes.

Estas acciones permiten detectar con mayor rapidez posibles cargos no reconocidos o movimientos que la persona no haya realizado.

¿Qué hacer si fuiste víctima de un fraude turístico?

Si una persona sospecha que fue víctima de un fraude turístico, debe contactar de inmediato a su banco y solicitar el bloqueo de tarjetas o cuentas cuando sea necesario.

También es importante conservar las pruebas relacionadas con la operación, como capturas de pantalla, conversaciones, comprobantes de pago y datos de contacto del supuesto proveedor.

En caso de un problema con un proveedor de servicios, Profeco puede brindar apoyo en conflictos de consumo. Por su parte, la Condusef puede orientar en asuntos relacionados con instituciones financieras o cargos no reconocidos.

Comparar precios, verificar los datos del proveedor y evitar decisiones motivadas por la presión para pagar de inmediato son medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de perder dinero durante la planeación de unas vacaciones.

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