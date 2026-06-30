Paga tu crédito Infonavit en OXXO y más: checa la lista completa

GENERANDO AUDIO...

Infonavit tiene varías vías para pagar el crédito. Foto: Cuartoscuro

Hacer los pagos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una tarea fácil y cercana al beneficiario, pues los montos se pueden cubrir en varios establecimientos, entre ellos, las tiendas OXXO.

¿Dónde se puede pagar el crédito Infonavit?

A través del sitio oficial del Infonavit, se dan a conocer cuáles son las vías por las que los trabajadores pueden cubrir el crédito que hayan adquirido con la institución. Además de los bancos, el beneficiario puede hacer los pagos en:

OXXO

Mega Sorina

Bodega Aurrera

Go Mart

La Comer

Tiendas 3B

Selecto Chedraui

A la lista de tiendas en las que se puede pagar el crédito Infonavit, también se encuentran farmacias, tiendas departamentales y más. Para consultar la lista completa, da clic aquí.

El Infonavit destaca que “lo mínimo a pagar es 50 pesos y no se cobra comisión”.

Otras formas de pago del crédito Infonavit

Además de las tiendas OXXO y el resto de los establecimientos, el Infonavit también destaca que se puede pagar:

Desde Estados Unidos

En línea

Con transferencia Interbancaria

¿Qué incluye la mensualidad de un crédito Infonavit?

El pago mensual del crédito Infonavit está integrado por tres conceptos principales:

Capital: es el monto original del préstamo. Cada mensualidad reduce una parte de esta deuda.

es el monto original del préstamo. Cada mensualidad reduce una parte de esta deuda. Intereses: se calculan con base en el saldo del crédito y la tasa de interés establecida en el contrato.

se calculan con base en el saldo del crédito y la tasa de interés establecida en el contrato. Seguros y cuotas: cubren los beneficios de los seguros asociados al financiamiento.

Los acreditados pueden consultar el desglose de cada pago en su Estado de Cuenta, disponible en Mi Cuenta Infonavit, dentro del apartado “Tengo un crédito” > “Saldos y movimientos”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.