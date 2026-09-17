Petróleo baja un dólar este 17 de septiembre; Arabia Saudita mantiene la distribución

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo bajaron un promedio de un dólar para este jueves 17 de septiembre por los cargamentos adicionales de Arabia Saudita que cruzarán por Omán, ante la incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente.

A las 1000 GMT, los futuros del crudo Brent disminuyeron 1.5 dólares, es decir, un 1.42%, quedando a 104.33 dólares por barril.

En cambio, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajó 1.09 dólares, o un 1.06%, manteniendo un costo de 101.34 dólares por barril. Días antes, ambas mezclas cayeron alrededor de tres dólares.

Los precios del petróleo para este 17 de septiembre están disminuyendo después de registrar máximos semanales por el conflicto en Medio Oriente. Además, se debe a perspectivas favorables sobre el abasto de crudo en Medio Oriente.

Arabia Saudita intensifica distribución de petróleo tras ataque

Actualmente, Arabia Saudita está intensificando la distribución de petróleo tras la interrupción del servicio del oleoducto Este-Oeste, uno de los más importantes para el crudo.

Dicha nación ha enviado cargamentos de crudo adicionales frente a las costas de Omán, lo que alivia las preocupaciones, según Tim Waterer, de KCM Trade.

Arabia Saudita está ofreciendo más cargamentos de crudo a las refinerías asiáticas, aplicando un método de trasvases de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán.

Esto se debe a que un ataque provocó daños en el oleoducto Este-Oeste, presuntamente perpetrado por cédulas de Irán. Un cierre prolongado podría reducir hasta un 4% del suministro petrolero mundial, de acuerdo con operadores.

Arabia Saudita no ha informado sobre alguna fecha para reanudar las operaciones. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, declaró a la CNBC que el crudo podría volver a circular por el oleoducto en días.

El oleoducto Este-Oeste era empleado como una alternativa para distribuir petróleo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto iniciado por Estados Unidos en Irán.

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