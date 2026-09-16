Irán ataca buque contratado por EE. UU. cerca del estrecho de Ormuz

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El estrecho de Ormuz es un punto estratégico en el conflicto. Foto: AFP

Un nuevo episodio se abrió en la tensa situación que atraviesan Estados Unidos e Irán. Ahora se dio a conocer que Teherán atacó un buque contratado por EE.UU., el cual transportaba personal estadounidense, cerca del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con fuentes citadas por Fox News, el ataque involucró cuatro drones iraníes y al menos un misil. Uno de los proyectiles impactó contra el buque y provocó heridas leves en algunos tripulantes, entre ellas casos de inhalación de humo.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión marítima y de graves interrupciones en el transporte de mercancías a través del estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo repetidos ataques contra objetivos marítimos iraníes durante las últimas semanas.

NEW: Iran strikes a U.S.-contracted vessel carrying American personnel near the Strait of Hormuz, as tensions around the critical shipping route continue to escalate.



Sources tell Fox News the attack involved four Iranian drones and at least one missile, with one projectile… pic.twitter.com/9WFd6eY40r — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Ataques en el estrecho de Ormuz afectan los mercados energéticos mundiales

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señaló que los continuos ataques de Irán contra buques están afectando directamente a los mercados energéticos mundiales. Según su postura, los combates continuarán mientras Teherán mantenga los ataques contra embarcaciones.

La tensión también se extiende más allá del estrecho de Ormuz. Las fuerzas hutíes respaldadas por Irán avanzan cerca de otro punto crítico de las rutas marítimas mundiales, aumentando las amenazas sobre el transporte marítimo en la región.

El ataque al buque contratado por Estados Unidos se suma así a un escenario de creciente tensión marítima en torno a Ormuz y otras rutas estratégicas, mientras continúan los enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

Irán desafía a Trump en vísperas de las elecciones de EE.UU.

En las calles de Teherán, algunas pancartas llaman a “matar a Trump“, mientras que otras muestran ataúdes de soldados estadounidenses. A menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Irán endurece su discurso y multiplica sus ataques.

La guerra ya supera los seis meses, el estratégico estrecho de Ormuz sigue bloqueado y ofensivas constantes contra los buques han disparado los precios del petróleo: la república islámica lucha por aumentar el costo del conflicto para el presidente estadounidense.

Lejos de dar prioridad a la vía diplomática u optar por la distensión, Teherán llega incluso a arriesgarse a una reanudación de las hostilidades a gran escala, como ya ocurrió durante 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses, desde que se inició el conflicto el 28 de febrero hasta la tregua de abril.

A pesar de la muerte de numerosos dirigentes y de contar con un nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien permanece fuera del ojo público, Irán ha intensificado su tradicional estrategia de confrontación con el “gran Satán” estadounidense.

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