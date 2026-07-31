SHCP no revelará ingresos ni impuestos del Mundial 2026 por acuerdo de confidencialidad

GENERANDO AUDIO...

Autoridades no revelarán ingresos ni impuestos del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que no hará públicos los ingresos ni el pago de impuestos relacionados con la organización del Mundial 2026 en México, debido a un acuerdo de confidencialidad y a las disposiciones sobre protección de datos. No obstante, las autoridades aseguraron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene la supervisión de las obligaciones fiscales de las empresas involucradas.

SHCP explica por qué no revelará la información

Durante la presentación del Informe Trimestral de Finanzas y Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de 2026, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que el Gobierno federal revisó los beneficios fiscales otorgados a la FIFA para la organización del torneo.

El funcionario explicó que el acuerdo firmado en una administración anterior contemplaba exenciones fiscales amplias, pero aseguró que la actual administración logró acotar esos beneficios en alcance, duración y modalidades.

Sin embargo, indicó que la información sobre ingresos y pago de impuestos no puede hacerse pública porque continúa vigente un acuerdo de confidencialidad y deben respetarse las normas de protección de datos personales.

“Por parte de hacienda nos dimos a la tarea desde el inicio de acotar la garantía tan amplia que se había dado a la FIFA para la organización de la copa del mundo. Nos encontramos que, en su momento, en la administración que concluyó en 2018, el acuerdo firmado con la Federación había una carta muy amplia, una manga muy amplia para exenciones fiscales, aun así logramos acotar no nada más en el espectro, sino en el tiempo y las modalidades, los beneficios fiscales estamos todavía en el periodo de operación de las reglas, entonces tenemos que observar lo que respecta a la protección de datos personales”. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

SAT mantiene vigilancia sobre obligaciones fiscales

El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Lerma, informó que las empresas relacionadas con la organización del Mundial 2026 presentan reportes mensuales sobre sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Precisó que estos informes deberán entregarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, de acuerdo con Hacienda, el seguimiento se realiza de manera puntual por parte del SAT.

Pese a ello, reiteró que la dependencia no puede difundir los datos sobre las ganancias obtenidas ni los impuestos pagados por las empresas involucradas, debido a las restricciones de confidencialidad establecidas en los acuerdos aplicables.

“De forma mensual, estuviera reportando hasta el 31 de diciembre de este año las empresas involucradas en estas actividades directamente, así como las operaciones que realizan situación que se viene dando de forma puntual, y como ya se comentó derivado de temas de secrecía de datos, no se pueden proporcionar”. Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de SHCP

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.