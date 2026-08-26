Petróleo cae más de 2% y toca mínimo de dos semanas por esperanzas de reapertura del estrecho de Ormuz

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo cayeron más de 2% este miércoles y tocaron su nivel más bajo desde el 10 de agosto, luego de que avanzaran las conversaciones entre Irán y Omán, lo que elevó las expectativas de una posible reapertura del Estrecho de Ormuz y alivió los temores por las interrupciones en el suministro.

A las 12:18 GMT, los futuros del crudo Brent bajaban 2.23 dólares, o 2.52%, hasta 86.35 dólares por barril.

Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) caían 1.97 dólares, o 2.39%, hasta 80.39 dólares por barril.

Ambos referenciales llegaron durante la sesión a sus niveles más bajos desde el 10 de agosto.

¿Por qué cayó el precio del petróleo?

El mercado reaccionó al progreso en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el tránsito de petróleo y otros productos petroquímicos a través del estrecho de Ormuz.

“Se ha centrado renovado en la discusión entre Irán y Omán con respecto a un acuerdo para el tránsito de petróleo y otros productos petroquímicos a través del estrecho de Ormuz. Así que eso crea cierto optimismo”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas en SEB Research.

Según un reporte de la agencia de noticias semioficial Tasnim, Irán y Omán llegaron a acuerdos sobre su parte del estrecho de Ormuz y sus ingresos, de acuerdo con el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El portavoz afirmó que Estados Unidos estaba obstruyendo las negociaciones entre Omán e Irán, lo que provocó retrasos.

Mercado reduce la prima geopolítica por el Estrecho de Ormuz

Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Banco Saxo, consideró que el mercado ha pasado de descontar una alta probabilidad de una interrupción prolongada a considerar una posible reapertura parcial, acuerdos negociados para el envío y un menor riesgo de una nueva confrontación militar.

“Un acuerdo creíble que restablezca rápidamente el tráfico de Ormuz podría eliminar otra capa de prima geopolítica”, señaló.

Sin embargo, el tránsito por el estrecho continúa moderado mientras siguen las conversaciones.

Datos preliminares del rastreador Kpler mostraron que sólo cinco buques de materia prima transitaron por la vía fluvial el martes, frente al promedio de 15 en los últimos 10 días y muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Además, dos superpetroleros que transportan 4 millones de barriles de crudo saudí se dirigen a China después de cargar los suministros mediante transferencias de barco a barco frente a Omán.

Pakistán e Irán reportan avances en conversaciones sobre la guerra

También continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo más amplio en torno al conflicto.

Pakistán e Irán lograron “progresos significativos” en conversaciones centradas en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en las perspectivas de paz, dijo el martes el ministro del Interior de Pakistán, al concluir una visita a Teherán.

El lunes, Washington amplió las sanciones destinadas a presionar la economía de Irán y advirtió que podría penalizar a los países que continúen haciendo negocios con Teherán, aunque señaló que las sanciones no se impondrían de inmediato.

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