Tras sismo, Aeroméxico activa protección a usuarios con boleto hacia y desde Colombia

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Aeroméxico activó una política de protección para pasajeros afectados por el fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia, para los pasajeros con boletos expedidos con placa 139, incluidos códigos compartidos AM, emitidos a más tardar el 10 de agosto de 2026.

La protección contempla vuelos hacia, desde o a través de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

Mientras que la fecha de viaje contemplada en la política va del 10 al 20 de agosto de 2026, mientras que el plazo para solicitar la reexpedición del boleto y realizar el nuevo vuelo vence el 5 de septiembre de 2026.

#AeromexicoInforma Derivado del sismo registrado hoy en Colombia, hemos liberado una política de protección para nuestros clientes viajando desde y hacia Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace https://t.co/ejL4w7i2kd — Aeroméxico (@Aeromexico) August 11, 2026

¿Qué cambios permite Aeroméxico?

A través de sus redes sociales, la aerolínea acotó que los pasajeros podrán solicitar, por una sola ocasión, un cambio de fecha sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa, siempre que mantengan la misma ruta y cabina contratada. También se condona el cargo por expedición del boleto.

La política permite además realizar un cambio de ruta sin cargo. Sin embargo, si existe una diferencia entre la tarifa del boleto original y la del nuevo vuelo, el pasajero deberá cubrir ese monto.

En caso de que el viaje reprogramado se realice después del periodo de viaje establecido, pero el cambio sea solicitado dentro de la vigencia de la política, no se cobrará el cargo por cambio. La diferencia de tarifa sí será aplicable.

¿Hasta cuándo está vigente la protección?

La política tiene vigencia hasta el 5 de septiembre de 2026. Tanto la reexpedición del boleto como la realización del nuevo vuelo deberán efectuarse a más tardar en esa fecha.

Aeroméxico precisó que la medida aplica exclusivamente a través de sus canales internos y para reservaciones afectadas, independientemente del punto de venta.

La aerolínea también aclaró que no asumirá costos adicionales que puedan generarse entre las ciudades afectadas, como transporte terrestre, hospedaje o alimentos.

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