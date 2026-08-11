¿Cuánto necesitas para lo básico? Inegi ubica en 4 mil 884 pesos el umbral mensual por persona en zonas urbanas

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Foto: Cuartoscuro

En julio de 2026, la Línea de Pobreza por Ingresos para una persona en zonas urbanas se ubicó en 4 mil 884.09 pesos mensuales, mientras que en el ámbito rural fue de 3 mil 494.78 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos montos corresponden al valor monetario por persona al mes de los bienes, servicios y alimentos considerados en ambas canastas y funcionan como un referente para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirirlos.

El Inegi actualiza las Líneas de Pobreza cada mes con base en el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En julio 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,894.69 para el ámbito rural y $2,545.72 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/jF11zN3Fpv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 11, 2026

¿Cuánto se necesita en una ciudad y cuánto en el campo?

Para julio de 2026, las Líneas de Pobreza por Ingresos quedaron de la siguiente manera:

Ámbito Ingreso mensual por persona Urbano 4,884.09 pesos Rural 3,494.78 pesos

La diferencia entre ambos ámbitos es de 1,389.31 pesos por persona al mes, de acuerdo con los valores publicados por el Inegi.

En términos anuales, la LPI aumentó 3.5% en el ámbito urbano y 2.9% en el rural durante julio de 2026. La variación urbana fue 0.4 puntos porcentuales superior a la inflación general anual, que se ubicó en 3.1%, mientras que la rural fue 0.2 puntos inferior.

¿Qué pasa si sólo se considera la canasta alimentaria?

El instituto también reportó las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que corresponden únicamente al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.

En julio, el monto fue de:

2 mil 545.72 pesos mensuales por persona en zonas urbanas.

1,894.69 pesos mensuales por persona en zonas rurales.

El costo de la canasta alimentaria aumentó 3.8% anual en las zonas urbanas y 2.0% en las rurales. En el ámbito urbano, este incremento estuvo por encima de la inflación general anual de 3.1%.

Papa y cebolla, entre los productos que más presionaron la canasta

El dato del Inegi también permite identificar qué productos tuvieron mayor incidencia en el aumento anual del valor de la canasta alimentaria.

En ambos ámbitos, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, la papa y la cebolla fueron los rubros que más contribuyeron al incremento.

En las zonas urbanas, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar tuvieron un aumento anual de 6.0% y una incidencia relativa de 48.5% en la variación anual de la canasta.

La papa subió 62.3% , con una incidencia de 28.3%

, con una incidencia de 28.3% Mientras que la cebolla aumentó 33.6%, con una incidencia de 12.1%

En el ámbito rural, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar también registraron un aumento de 6.0%; la papa tuvo un incremento anual de 62.3% y la cebolla de 33.6%.

Transporte y educación también pesan

Cuando se consideran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, los alimentos fueron el principal componente del aumento de las Líneas de Pobreza por Ingresos.

En el ámbito urbano, la canasta alimentaria tuvo un incremento anual de 3.8% y una incidencia relativa de 55.8%. Le siguieron:

El transporte público , con un aumento de 8.0% e incidencia de 12.0%

, con un aumento de 8.0% e incidencia de 12.0% Educación, cultura y recreación, con 5.9% de aumento y 10.7% de incidencia

En las zonas rurales, la canasta alimentaria aumentó 2.0%, el transporte público 8.6% y educación, cultura y recreación 5.7%. Sus incidencias relativas fueron de 38.5%, 18.5% y 8.9%, respectivamente.

¿Para qué sirve este dato del Inegi?

Las Líneas de Pobreza son un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria.

También se utilizan para definir el espacio del bienestar económico en la medición de la Pobreza Multidimensional en México.

El Inegi señala que el valor monetario de estas líneas se actualiza mensualmente con el INPC, utilizando los valores asociados a los bienes y servicios que conforman las canastas rural y urbana

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